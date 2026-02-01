वास्तु टिप्स: पूजा करते समय मुख की दिशा का रखें ख्याल, जानें सही दिशा

संक्षेप: Vastu Shastra: यदि हम वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर रोज सुबह-शाम नियमित रूप से पूजा-पाठ करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मन के नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। लेकिन लोग अक्सर इस बात को लेकर असमंज में रहते हैं कि किस दिशा में मुख करके पूजा करनी चाहिए?

हिंदू धर्म में लोग घर बनवाते समय एक कमरा पूजाघर के लिए बनवाते हैं। इस बनवाते समय वास्तु का खास ख्याल रखा जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा घर सही दिशा में बना हो, तो घर का माहौल सकरात्मक होता है। साथ ही देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर के अलावा पूजा-पाठ में भी वास्तु के नियमों का ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार से मंदिर में मूर्तियों की स्थापना सही दिशा में करनी चाहिए, वैसे ही पूजा करते साधक का मुख भी सही दिशा में होना चाहिए। चलिए जानते हैं कि पूजा के दौरान मुख किस दिशा में रखना चाहिए।

उत्तर दिशा

कहते हैं कि यदि हम वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर रोज सुबह-शाम नियमित रूप से पूजा-पाठ करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मन के नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करना बेहद लाभदायी होता है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है। कुबेर को धन, वैभव और भौतिक समृद्धि का कारक माना गया हैं। जब साधक उत्तर की ओर मुख करके पूजा करता है, तो वह कुबेर के कारकों से जुड़ता है। इससे आय में वृद्धि होती है। घर में सुख और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि मनुष्य जिस दिशा में मुख करके पूजा करता है, उस दिशा से संबंधित ऊर्जा उसके जीवन को प्रभावित करती है

पूर्व दिशा

ऐसे ही एक दिशा और है पूर्व। यह दिशा सूर्य की दिशा है। सूर्य को ज्ञान, चेतना, आत्मबल और विवेक का स्रोत माना गया है। पूर्व की ओर मुख करके की गई पूजा अंतर्मन को जाग्रत करती है। इसके अलावा पूर्व मुख कर पूजा करने से बुद्धि भी तेज होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। साथ ही अध्ययन, साधना व आत्मिक विकास में सहायक होती है, इसलिए ज्ञान-प्राप्ति, विद्या और आत्मबोध के लिए पूर्वाभिमुख पूजा को श्रेष्ठ माना गया है।

पश्चिम दिशा

कुछ लोग पश्चिम दिशा में भी पूजा करते हैं। मान्यता है कि घर में पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो बहुत शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए। इस दिशा के अलावा पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकते हैं।

दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा कर सकते हैं?

ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा करनी चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यम से संबंधित है और इसे पितरों की दिशा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा पर शनि ग्रह का शासन होता है, जो अनुशासन, कर्म और परिवर्तन को नियंत्रित करती है। ऐसे में इस दिशा में बैठकर पूजा करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है और पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है और शास्त्रों में पितरों और ईश्वर का स्थान अलग-अलग होता है।