Vastu Shastra: घर में वैजयंती का पौधा क्यों लगाते हैं? जानें फायदे और सही दिशा
Vaijayanti Plant Vastu Benefits: घर में वैजयंती का पौधा लगाने से कई फायदे मिल सकते हैं। हालांकि इसे लगाने की सही दिशा और तरीका मालूम होना जरूरी है तभी ये लाभ देगा। जानिए इसके बारे में।
वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को पॉजिटिव एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि अगर सही दिशा में पौधों को लगाया जाए तो ये घर की सुदंरता बढ़ाने के साथ-साथ एनर्जी को बैलेंस रखते हैं। साथ में इनकी मौजूदगी से घर में सुख-शांति भी बनी रहती है। इन्हीं में से एक पौधा है वैजयंती का। इसकी गिनती शुभ पौधों में होती है। मान्यता है कि अगर इस पौधे को वास्तु के नियमों के हिसाब से घर में लगाया जाए और इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए तो घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। खास बात ये है कि इस पौधे का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और विष्णु जी भी से है। आइए जानते हैं वैजयंती के पौधे से जुड़ी जरूरी बातों को।
वैजयंती का पौधा है खास
धार्मिक मान्यता है कि ये पौधा भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में इस फूल को शामिल करना शुभ होता है। ऐसे में घर में इसके पौधे को लगाना भी अच्छा माना जाता है। लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इसे घर के आंगन या फिर बालकनी में लगाना सही होगा। इससे घर में खुशहाली आएगी और लोगों की सोच भी पॉजिटिव होगी। अगर घर में बगीचा है तो इस पौधे को वहां भी लगाना शुभ माना जाएगा।
इस दिशा में लगाएं वैजयंती का पौधा
अगर आप अपने घर में इस पौधे को लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे सही दिशा में ही लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे के लिए उत्तर या फिर पूर्व दिशा सबसे शुभ होती है। दरअसल माना जाता है कि इन दोनों ही दिशाओं में पॉजिटिवि एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब ऐसे में वैजयंती का पौधा इन दिशाओं में लगाया जाए तो ये एनर्जी दोगुनी हो सकती है।
ध्यान में रखें ये बातें
1. वैजयंती का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर ना रखें।
2. घर में जहां पर सीलन है वहां इस पौधे को रखने से बचें।
3. वैजयंती के पौधे के आसपास जूते-चप्पल या फिर डस्टबिन वगैरह ना रखें।
4. कोशिश करें कि इसके आसपास नियमित रूप से साफ-सफाई होती रहें।
5. इसे ऐसी जगह रखें कि जहां पर इसे हल्की धूप मिलती रहे।
वैजयंती पौधे की देखभाल का आसान तरीका
1. इस पौधे की सबसे खास बात ये है कि इसे मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है।
2. इसमें जरूरत के हिसाब से ही पानी डालें। ऐसा ना हो कि ज्यादा पानी देने की वजह से ही ये खराब हो जाए। ऐसे में बैलेंस सही बनाकर रखें।
3. समय-समय पर इसकी पीली पड़ चुकी या फिर सूखी पत्तियों को हटाते रहें।
4. इसके आसपास ज्यादा सामान या पेड़ पौधे ना रखें। दूसरे पौधे और इसमें थोड़ी दूरी बनाकर रखें ताकि धूप और हवा अच्छी मिले।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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