वास्तु शास्त्र: किस कमरे और दिशा में टीवी रखना होता है लकी? जान लें सही तरीका और नियम
वास्तुशास्त्र के हिसाब से टीवी भी सही दिशा में लगी होनी चाहिए नहीं तो ये घर का वास्तु बिगाड़ती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर टीवी कहां और किस दिशा में लगाना सही होता है।
Vastu Tips for Television Placement: वास्तु शास्त्र हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने की अद्भुत कला है। इस शास्त्र में सिर्फ कमरों की दिशा के बारे में ही नहीं बल्कि घर की हर एक महत्वपूर्ण वस्तु की सही प्लेसमेंट को लेकर भी नियम बताए गए हैं। बात की जाए इडियट बॉक्स कहने जाने वाले टीवी की तो यह आज हर घर का एक अहम हिस्सा बन गया है। अगर इसे गलत जगह पर रखा जाए तो इसका नेगेटिव असर घर के माहौल पर पड़ने के पूरे चांस होते हैं। हालांकि कई बार जाने-अनजाने में हम इसे ऐसी जगह रख देते हैं जिससे घर का माहौल और वास्तु दोनों प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में हमें टीवी को रखने की सही जगह सोच-समझकर ही तय करनी चाहिए ताकि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। नीचे विस्तार से जानें कि टीवी को किस कमरे और किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है?
टीवी से जुड़े वास्तु शास्त्र के नियम
वास्तु शास्त्र के हिसाब से टीवी को हमेशा लिविंग एरिया में ही रखना चाहिए। नियम के अनुसार टीवी को हमेशा पूर्वी दिशा के दीवार की ओर ही लगाना शुभ माना जाता है। दरअसल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके टीवी देखने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। आम तौर पर कई लोग बेडरूम में टीवी लगाते हैं लेकिन ये सही नहीं माता जाता है। माना जाता है कि इससे घर का वास्तु बिगड़ता है। मन बेचैन होता है और इस वजह से इसका असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। ऐसे में टीवी को सही दिशा में ही लगाना बेहतर है। वैसे अगर आप इसे लिविंग एरिया के अलावा किसी ओर कमरे में रखना चाहते हैं तो शास्त्र के हिसाब से तब टीवी को उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर ही लगाना चाहिए।
रखें इन बातों का ध्यान
शास्त्र के हिसाब से टीवी को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। बंद टीवी की स्क्रीन पर किसी भी चीज का प्रतिबिंब नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा टीवी के पास एक छोटा सा पिरामिड रखना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि टीवी पर कभी भी धूल ना इकट्ठी हो। समय-समय पर इसे साफ करते रहना भी जरूरी है। इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि टीवी को कभी भी घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पर ना लगाए जाए। इसके अलावा टीवी लगाने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा को भी सही नहीं माना जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें