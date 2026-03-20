Vastu Shastra Myths: मनी प्लांट, होम रेनोवेशन और मेनडोर से जुड़े 3 सबसे बड़े मिथक, यहां पढ़ें सच्चाई
Vastu Shastra Myths Details: वास्तु शास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिससे हमारी जिंदगी में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं इससे जुड़े कई ऐसे मिथक हैं जिन पर लोग आंख मूंदकर भरोसा भी कर लेते हैं।
Vastu Shastra Myths: वास्तु शास्त्र के नियम हमारी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कई लोग वास्तु से जुड़ी चीजों को काफी गंभीरता से लेते हैं तो वहीं कुछ तो इस पर इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। लोगों के बीच वास्तु को लेकर कई तरह के मिथक भी प्रचतित हैं जोकि सही नहीं हैं। खासकर कि घर के मेनडोर की दिशा से लेकर मनी प्लांट और वास्तु अनुसार रेनोवेशन के लिए घर को तोड़ने जैसी कई गलत मिथ और धारणाएं हैं जिस पर लोग आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं।
बिना सही जानकारी के ही लोग बड़े फैसले ले लेते हैं। वास्तु का उद्देश्य अंधविश्वास को फैलाना नहीं बल्कि आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बना रखना है। वास्तु शास्त्र का उद्देश्य लोगों को बीच झूठ फैलाना नहीं है। ऐसे में सही जानकारी और नियमों का पता होना बेहद ही जरूरी है।
वास्तु शास्त्र के 3 सबसे ज्यादा प्रचलित मिथक
मेनडोर को लेकर मिथक
1. ऐसा माना जाता है कि घर का मेनडोर अगर उत्तर-पूर्व दिशा में हो तो ये शुभ माना जाता है। ये सोच या धारणा गलत है। इसमें पूरी तरह से बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दरअसल वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के लिए 30 तरह के मेनडोर हो सकते हैं, जिनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर अलग-अलग पड़ता है।
2. अगर आपको लगता है कि मेनडोर की दिशा सही नहीं है या फिर मन में इससे जुड़ी कोई चीज खटक रही है तो उसके आसपास के एनर्जी को बैलेंस करने के कई और उपाय हैं। आसपास कुछ चीजों रखकर या हटाकर आप स्थिति अनुसार मेनडोर से होने वाले खराब और अच्छे प्रभाव को घटा और बढ़ा सकते हैं।
घर को तोड़ने से होता है वास्तु में सुधार
1. कई लोग घर के हर एक कोने को वास्तु के अनुसार ढालना चाहते हैं। कुछ हद तक चीजें सही हैं लेकिन घर की दीवारों को तोड़ना सही नहीं है। आम तौर पर आपने देखा होगा कि कई लोग वास्तु के नाम पर पूरे घर का रेनोवेशन करवा देते हैं। इस दौरान घर को तोड़-फोड़ दिया जाता है। लोगों का ये सोचना सही नहीं है।
2. अगर घर के किसी कोने में कोई भी वास्तु दोष है तो छोटे-मोटे बदलाव करके उसे सही किया जा सकता है। जैसे कि आप कमरे में रखें हुए फर्नीचर या फिर किसी भी सामान की सही प्लेसमेंट करके वहां की एनर्जी को बदल सकते हैं।
मनी प्लांट लाएगा पैसा
1. वास्तु शास्त्र को लेकर एक मिथक मनी प्लांट से भी जुड़ा हुआ है। लोग यही बोलते हैं कि इस पौधे को घर में लगाते ही पैसों की बरसात होती है। इस पौधे से जुड़े कुछ और भी मिथक है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पौधे को कभी खरीदकर नहीं बल्कि कहीं ले लाकर ही लगाना चाहिए। अगर खरीदकर इस पौधे को लगाया जाए तो ये घर में दरिद्रता ला सकता है जोकि गलत है।
2. ये बात सच है कि मनी प्लांट को लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। नियम के हिसाब से इसे आग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। मनी प्लांट को घर के अलावा ऑफिस में भी रखना शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें