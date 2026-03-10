Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र: तिजोरी के पास रखते हैं भगवान की तस्वीर या मूर्ति तो हो जाएं सावधान, ये है सही नियम और तरीका

Mar 10, 2026 03:31 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Vastu Tips in Hindi: घर में रखी हुई तिजोरी को अगर वास्तु के नियम के अनुसार प्लेस किया जाए तो जिंदगी में मनी फ्लो अच्छा हो सकता है। वास्तु शास्त्र में तिजोरी से जुड़े कई नियमों के बारे में बताया गया है।

Tijori Vastu Tips: वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस शास्त्र को बस घर की दिशा से जोड़कर देखते हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र में बहुत सारी चीजों का जिक्र है जैसे हमारे आसपास रखी हुई चीजें भी हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। लिविंग एरिया, किचन, बेडरूम और बाथरूम से जुड़ी हर एक चीज हमारे घर के वास्तु को प्रभावित करती है। यहां तक की घर की तिजोरी वाला हिस्सा भी अगर वास्तु के हिसाब से सही ना हो तो इसका प्रभाव हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर पूरी तरह से पड़ता है। ऐसे में तिजोरी से जुड़े वास्तु नियमों का सही से पता होना जरूरी है।

नीचे विस्तार से जानिए कि तिजोरी को किस दिशा में रखना चाहिए और इसके आसपास किन चीजों को होना चाहिए और किन चीजों को दूर रखना है? साथ ही जानें कि तिजोरी में कुछ बदलाव करके किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को स्टेबल बनाया जा सकता है?

तिजोरी के पास भगवान की तस्वीर रखना कितना सही?

आम तौर पर कई लोग तिजोरी के आसपास भगवान की तस्वीर या फिर मूर्ति रख देते हैं। अगर आप भी ये काम करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है कि भगवान की तस्वीर या मूर्ति इधर रखना सही नहीं है बल्कि इसके लिए सही नियम और तरीके का पता होना जरूरी है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर आप तिजोरी के पास भगवान की तस्वीर या फिर मूर्ति रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ये पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर रखी हो। ऐसा करने से वास्तु भी सही रहता है और जीवन में पैसों का फ्लो अच्छा हो जाता है। इसके अलावा बाकी किसी और दिशा में इसे रखने से बचना चाहिए।

इस दिशा में रखें तिजोरी

अब बात की जाए कि तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए तो इसके लिए हमेशा एक ही दिशा में रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से तिजोरी को हमेशा इस तरह से रखवाना चाहिए कि इसका दरवाजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही खुले। इस तरह से तिजोरी को रखने की परफेक्ट और सही दिशा हमेशा दक्षिण ही होती है। ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि तिजोरी हमेशा इसी दिशा में हो।

तिजोरी की दिशा से जुड़ा एक और ऑप्शन

अगर जगह की कमी के कारण या फिर किसी भी दूसरी वजह स से आप दक्षिण दिशा में तिजोरी को नहीं रख पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल तौर पर तिजोरी को पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। हालांकि दक्षिण वाली दिशा तिजोरी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है।

इस दिशा में ना रखें तिजोरी

शास्त्र के हिसाब तिजोरी को रखने के लिए कुछ दिशाएं वर्जित हैं। इन दिशाओं में तिजोरी को रखना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। शास्त्र के हिसाब से तिजोरी को गलती से भी नैऋत्य और आग्नेय कोण में नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस कमरे में तिजोरी हो वहां पर सही तरीके से रोशनी आती हो। अगर ऐसा होता है को पैसों के साथ-साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

