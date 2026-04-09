Vastu Shastra: मेनडोर पर ना करें ऐसा पायदान रखने की गलती, बाहर की ओर जाते वक्त रखें इस बात का ध्यान
वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के मेनडोर पर रखा हुआ पायदान सही होना चाहिए। आइए जानते हैं कि पायदान से जुड़े वास्तु में क्या-क्या नियम बताए गए हैं?
Doormat Vastu Shastra Tips: वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इनकी मदद से जिंदगी में आने वाली बाधाएं आसानी से दूर भी होती हैं। इस शास्त्र में घर के मेनडोर को काफी खास मानते हैं। इसे काफी महत्व भी दिया जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहां से खराब और अच्छी एनर्जी का आवागमन होता है। इसी जगह से कई लोग बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। ऐसे में वास्तु के हिसाब से मेनडोर घर की एनर्जी का एंट्रेंस माना जाता है। वहीं इस जगह पर रखी हुई हर एक छोटी से भी छोटी चीज हमारे मन और घर पर गहरा असर डालती है। इन्हीं में से एक है पायदान।
तमाम लोग पायदान को सफाई का एक जरिया मानते हैं ताकि बाहर की गंदगी अंदर ना आ पाए। हालांकि वास्तु में इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर घर के मेनडोर पर सही पायदान यानी डोरमैट रखा जाए तो ये घर के माहौल को पॉजिटिव बना सकता है। वहीं इससे जुड़ी गलतियां हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी ला सकती हैं। ऐसे में पायदान से जुड़े वास्तु के नियमों का पता होना जरूरी है।
ना करें मेनडोर के पायदान से जुड़ी ये गलतियां-
मेनडोर पर ना रखें गंदा पायदान
लोगों को लगता है कि पायदान है तो गंदा तो होगा ही लेकिन ये सोच सही नहीं है। वास्तु के हिसाब से मेनडोर पर रखा हुआ पायदान हमेशा साफ और अच्छी हालत में ही होना चाहिए। वास्तु की दुनिया में फटा हुआ और गंदा पायदान शुभ नहीं माना जाता है। नियम के हिसाब से ऐसा पायदान बाहर की नेगेटिविटी को आसानी से घर में ले आता है जोकि सही नहीं है। कोशिश यही करनी चाहिए कि समय-समय पर इसकी सफाई की जाए। वहीं अगर ये बहुत पुराना हो जाए तो इसे बदल देना चाहिए। साफ पायदान घर में अच्छी एनर्जी लेकर आता है और ऐसी जगह लोग खुश रहते हैं।
ना रखें डार्क रंग का पायदान
वास्तु शास्त्र में इस बात का भी जिक्र होता है कि पायदान का रंग रूप कैसा होना चाहिए। आजकल मार्केट में हर तरह के पायदान मिल जाते हैं। वास्तु के अनुसार बहुत ज्यादा डार्क रंग के पायदान घर में नहीं रखने चाहिए। हल्के रंग और आसान से पैटर्न वाले पायदान अच्छे माने जाते हैं। वहीं घर के बाहर ऐसा पायदान ना लगाएं जिस पर कोई डरावनी चीज या चेहरा बना हो।
क्या हो पायदान की सही दिशा
वास्तु शास्त्र की बात चलें और दिशा की बात ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है भला? नियम के हिसाब से पायदान को हमेशा सीधा रखना चाहिए। कई बार लोगों के घरों के बाहर उलटा या फिर मुड़ा हुआ पायदान देखा जाता है, जिसे वास्तु की नजर में सही नहीं माना जाता है। घर के बाहर या फिर अंदर आते वक्त ये चीज सुनिश्चित कर लेनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पायदान सही तरीके से रखा हो। दिशा की बात करें तो अगर मेनडोर का मुख उत्तर की ओर है तो यहां पर नीले रंग का पायदान रखना चाहिए। वहीं पूर्व दिशा वाले मेनडोर पर हल्के रंग के पायदान रखने से लाभ मिलेगा। माना जाता है कि इस रंग के पायदान घर में बरकत ले आते हैं।
ना रखें एक से ज्यादा पायदान
कई लोग घर के मेनडोर पर एक के ऊपर दूसरा पायदान रख देते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दरअसल एक के ऊपर एक पायदान रखने से मेनडोर भरा भरा लगने लगता है। मेनडोर पर चीजें व्यस्थित ही सही होती है। ऐसे में एक ही पायदान यहां पर रखना सही होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर पायदान से जुड़े इन नियमों का पालन सही से कर लिया जाए तो घर में नेगेटिविटी कभी नहीं आ सकती है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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