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Vastu Shastra Tips: सुबह उठते ही मन रहता है चिड़चिड़ा? बेड के आसपास से तुरंत हटा दें ये पांच चीजें

Mar 28, 2026 12:17 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu Tips: स्ट्रेस फ्री लाइफ हर कोई जीना चाहता है लेकिन कई बार अपनी ही गलतियों की वजह से हम चीजें खराब कर देते हैं। अगर आपको दिन भर भारीपन सा महसूस हो तो आज ही बेड के आसपास से कुछ चीजों को हटा दें।

Vastu Shastra Tips: सुबह उठते ही मन रहता है चिड़चिड़ा? बेड के आसपास से तुरंत हटा दें ये पांच चीजें

कई बार ऐसा होता है ना कि बिना किसी खास वजह के ही सुबह-सुबह मन चिड़चिड़ा सा रहता है। इस दौरान ना सिर्फ मन चिड़चिड़ा रहता है बल्कि दिन भर भारी और थकान सा महसूस होता है। अब दिन की शुरुआत ही नेगेटिव सोच के साथ हो तो पूरे दिन इसका प्रभाव हम पर जरूर दिखता है। ऐसे में हमारे काम भी प्रभावित होते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में आसपास रखी हुई चीजें हमारी एनर्जी पर असर छोड़ती हैं। खासकर जब बेड की बारी आती है तो इसके आसपास रखी हुई चीजें हमारे मूड के साथ-साथ नींद को भी प्रभावित करती हैं। इस वजह से ये जानना जरूरी है कि बेड के आसपास क्या नहीं होना चाहिए?

बेड की सही दिशा

सबसे पहले तो आप अपने बेड की दिशा ही सही कर लें। वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से बेड हमेशा दक्षण-पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए बेड का सिरहाना इन्हीं दो दिशाओं में होना जरूरी है। बेड की सही दिशा से घर का वास्तु सही होता है और इससे कमरे की एनर्जी भी हमारे अनुकूल ही होती है। बाकी किसी दिशा की ओर बेड को रखने से बचना चाहिए।

बेड के आसपास ना रखें ये चीजें

लोहे का सामान

बेड के आसपास या फिर नीचे की ओर लोहे से बनी कोई भी चीज ना रखें। आम तौर पर लोग बेड के नीचे ऐसी चीजें रख देते हैं लेकिन इसका असर बुरा पड़ता है। ऐसे में बेड के पास लोहे से बने किसी भी सामान को नहीं रखना चाहिए।

बेड के पास ना रखें झाड़ू

कई बार लोग जाने-अनजाने में बेड के नीचे ही झाड़ू को रख देते हैं जोकि वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप भी बेड के नीचे और इसके आसपास झाड़ू रखते हैं तो आज ही सतर्क हो जाएं क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ और नींद पर जरूर पड़ता है।

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ज्वेलरी ना रखें

बेड के आसपास या फिर बेड बॉक्स में ज्वेलरी को ना रखें। वास्तु की नजर में ये सही नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे घर पर वास्तु दोष लगता है। कहीं ना कहीं ये चीज बाद में आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करती है।

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बेड के पास ना रखें किताबें

रात में सोने से पहले कई लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे में कई बार लोग पढ़ते-पढ़ते ही किताब को पास में ही रखकर सो जाते हैं। शास्त्र के हिसाब से ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इससे हमारा माइंड प्रभावित होता है। ऐसे में खराब एनर्जी के एक्टिव होने का खतरा होता है।

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बेड के पास ना रखें पानी

आम तौर पर लोग सोते वक्त पास में पानी की बॉटल या फिर जग रखते हैं। सिरहाने के पास पानी को कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। पानी की बॉटल को बेड से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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