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वास्तु टिप्स: मेन डोर पर होने वाली इन 3 गलतियों से बचकर रहें, लग सकता है घर में वास्तु दोष

Apr 07, 2026 10:16 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेनडोर से जुड़े नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। यहां पर की जाने वाले गलतियों से घर में वास्तु दोष लगता है जिससे सारी चीजें खराब होने लगती हैं।

वास्तु टिप्स: मेन डोर पर होने वाली इन 3 गलतियों से बचकर रहें, लग सकता है घर में वास्तु दोष

Vastu Tips related to Main Door: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मेनडोर बहुत महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। यही वो जगह होती है जहां से घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का आवागमन होता है। अगर मेनडोर को सही तरीके से रखा जाए और कुछ जरूर बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही घर के सदस्य जिंदगी में तरक्की देखते हैं। हालांकि कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो वास्तु के नियमों के हिसाब से सही नहीं मानी जाती हैं। इन गलतियों की वजह से घर में मुश्किलें आती हैं। वहीं तनाव की स्थिति भी हमेशा बनी ही रहती है। ऐसे में मेनडोर से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर हमें मेनडोर से जुड़ी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि वास्तु दोष ना लगे।

मेनडोर से जुड़े खास 3 नियम-

1. खराब ना हो मेनडोर

वास्तु के हिसाब से मेनडोर हमेशा साफ होना चाहिए। इसकी स्थिति भी सही होनी जरूरी है। अगर मेनडोर का दरवाजा टूटा हुआ है तो इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करवा लेनी चाहिए। दरवाजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खोलते और बंद करके वक्त उसमें आवाज आए। वास्तु के हिसाब से ऐसा दरवाजा सही नहीं माना जाता है। साथ ही दरवाजे के पास धूल या फिर कचरा नहीं जमा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो घर में नेगेटिविटी आती है। कोशिश करें कि समय-समय पर मेनडोर की सफाई होती रहें।

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2. मेनडोर पर ना रखें कचरा और जूता-चप्पल

कई लोगों को लगता है कि घर का बाहरी हिस्सा है तो कूड़ा करकट वहीं इकट्ठा कर दो। जबकि इससे सबसे बड़ा वास्तु दोष लगता है। कई घरों में यहीं पर जूता-चप्पल, कूड़ेदािन और बाकी चीजें रखी होती हैं जोकि सही नहीं है। मेनडोर पर ये चीजें रूकावट पैदा करती हैं और ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। वहीं मेनडोर का लुक भी खराब होता है। अगर जगह की दिक्कत है तो कोशिश करें कि जूते-चप्पल के अलग से साइड में एक स्टैंड हो। वहीं कूड़ेदान को मेनडोर से थोड़ा आहे रखना रखना चाहिए। मेनडोर के आसपास खुलापन होना जरूरी है ताकि हवा का आगमन भी होता रहता है।

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3. मेनडोर के पास ना हो अंधेरा

इस बात का खास ध्यान रखें की मेनडोर के आसपास किसी भी तरह का अंधेरा ना हो। यहां पर हल्की रोशनी आते रहना अच्छा माना जाता है। जिन घरों के मेनडोर के पास अंधेरा हो वहां का माहौल अच्छा नहीं होता है। ऐसे में कोशिश करें कि रोशनी कहीं से जरूर आए। वहीं शाम होते ही लाइट जरूर लगाएं। आम तौर पर कई लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता है लेकिन यही चीज घर में पॉजिटिविटी लेकर आती है। ऐसे में मेनडोर के आसपास नेचुरल लाइट आना जरूरी है। अगर ये संभव नहीं है तो लाइट जरूर जलाएं।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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