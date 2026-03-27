वास्तु शास्त्र: खत्म नहीं हो रहे हैं घर के कलेश? बेडरूम, डाइनिंग हॉल और किचन में कर लें छोटा सा बदलाव
Vastu Tips for Family Stress: ऐसा कई बार होता है ना कि तमाम कोशिशों के बाद भी घर का तनाव दूर नहीं जाता है। ऐसे में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। आप घर में 3 आसान से बदलाव करके इससे छुटकारा पा सकते हैं।
Vastu Shastra Tips for Peace: वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में अहम रोल होता है। वैसे तो कई बार हम इससे जुड़े नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन घर के माहौल और स्थिति के साथ-साथ ये हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि कुछ घरों में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है और इस वजह से हमेशा लोग तनाव में ही रहते हैं।
वहीं दूसरे घर में लोग शांति से खुशी-खुशी रहते हैं और वहां का माहौल एकदम पॉजिटिव होता है। कई लोग इसे किस्मत का रोना समझकर बैठ जाते हैं लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल घर के वास्तु का भी होता है। अगर आपके घर में हमेशा कलेश की स्थिति बन रही है तो कुछ बदलाव के साथ आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं।
घर के कलेश कम करेंगे ये 3 आसान से बदलाव-
डाइनिंग हाल में करें ये छोटा सा बदलाव
- वास्तु शास्त्र के हिसाब से डाइनिंग टेबल की दिशा का सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए तो घर का वास्तु बिगड़ता है और ऐसे में सुख-शांति की कमी होती है। शास्त्र के नियम के हिसाब से डाइनिंग टेबल को हमेशा घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।
- वहीं डाइनिंग टेबल का शेप भी काफी मायने रखता है। मार्केट में हर शेप के टेबल मिलेंगे लेकिन आपको आयताकार शेप वाले टेबल का चुनाव करना है।
- ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य एक साथ की समय पर खाना खाएं। इस दौरान घर के मुखिया को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर बैठना चाहिए। ऐसा करने से घर में अच्छी एनर्जी आएगी और लोग आपस में पॉजिटिव बात करेंगे। ऐसे में कलेश की स्थिति कम बनेगी।
किचन की सही दिशा
- किचन घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इसकी दिशा सही होनी जरूरी है। वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से किचन को घर के आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। शास्त्र की भाषा में दक्षिण-पूर्व दिशा को ही आग्नेय कोण कहा जाता है। इस दिशा में अगर अग्नि से जुड़ा काम होता है तो घर में सुख-शांति बनी रहती है।
- बाकी किसी और दिशा में किचन के होने से कोई ना कोई हानि जरूर होगी। अगर किचन सही दिशा में नहीं है तो इससे जुड़े उपाय करके आप गलत प्रभावों को कम कर सकते हैं। वहीं अगर घर में कलह की स्थिति बार-बार हो रही है तो कोशिश करें कि किचन आग्नेय कोण में ही हो।
बेडरूम में करें ये बदवाव
- वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर बेडरूम को नियम के अनुसार बनवाया जाए तो आधी मुश्किलें यहीं खत्म हो जाती हैं। शास्त्र के हिसाब से बेडरूम हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए।
- बेड भी आप इस तरह से प्लेस करें कि इसका सिरहाना इन्हीं दो दिशाओं में हो। इस दिशा में बेडरूम के होने से घर में कलेश कम होते हैं।
- वहीं दीवारों का रंग भी शास्त्र के हिसाब से करवाना उचित माना जाता है। वास्तु के हिसाब से दीवारों का रंग क्रीम, गुलाबी, हल्का नीला, हरा, या फिर ऑफ-व्हाइट होना चाहिए।
- इस बात का ध्यान रखें कि बेडरूम में एक्वेरियम या फिर शीशा नहीं रखना है। इन चीजों से घर का वास्तु पूरी तरह से बिगड़ता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें