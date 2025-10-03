Vastu Shastra: Statues and Idols You Should Avoid Keeping at Home घर में कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए? यहां जानें सबकुछ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Shastra: Statues and Idols You Should Avoid Keeping at Home

घर में कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए? यहां जानें सबकुछ

घर को सजाने के लिए लोग अलग-अलग तरह की मूर्तियां और तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ मूर्तियां या चित्र घर में रखना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर के वातावरण पर बुरा असर पड़ता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 12:52 PM
share Share
Follow Us on
घर में कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए? यहां जानें सबकुछ

घर की सजावट में लोग अक्सर मूर्तियों और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि घर सुंदर और आकर्षक लगे। लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ मूर्तियां और चित्र घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और परिवार के वातावरण को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन मूर्तियों और चित्रों से परहेज करना चाहिए।

सबसे पहले, घर में डूबती हुई नाव की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। यह तस्वीर जीवन में बाधाओं, नुकसान और असफलताओं का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि इससे घर में आर्थिक संकट और अशांति का माहौल बन सकता है। इसी तरह नटराज की मूर्ति या तस्वीर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद और कलह का कारण बन सकती है।

बहुत बड़ी या डरावनी मूर्तियां भी घर के लिए शुभ नहीं मानी जातीं। ऐसी प्रतिमाएं घर के माहौल को भारी और अस्थिर बना देती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में हिंसक जानवरों जैसे शेर, गिद्ध, चील या उल्लू की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इनसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है, जो रिश्तों पर नकारात्मक असर डालता है।

इसके विपरीत, घर में देवी-देवताओं की शांत और सौम्य प्रतिमाएं रखना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, गणेश जी या माता सरस्वती की मूर्तियां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें जैसे सूर्योदय, बहता पानी, हरे-भरे पेड़ पौधे और फूलों के चित्र घर के वातावरण को सुखद और शांत बनाने में मदद करते हैं।

इसलिए जब भी घर सजाने के लिए मूर्तियां या तस्वीरें चुनें, तो हमेशा ध्यान रखें कि उनका प्रभाव आपके जीवन और घर के माहौल पर कैसा होगा। सही चुनाव न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाएगा, बल्कि वहां सकारात्मकता और सुख-शांति भी लाएगा।

ये भी पढ़ें:10 अक्टूबर को करवा चौथ, जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और चांद निकलने का समय
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने