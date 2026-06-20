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Vastu Tips: आग्नेय मुखी घर में रहते हैं आप? ऐसे दूर करें वास्तु दोष

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, आचार्य मुकुल रस्तोगी
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South East Facing House Vastu Tips: अगर आप आग्नेय मुखी घर में रहते हैं तो वास्तु के कुछ नियम जानना जरूरी है। जानिए मुख्य द्वार और किचन से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे।

Vastu Tips: आग्नेय मुखी घर में रहते हैं आप? ऐसे दूर करें वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र में घर की दिशा को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि घर का मुख्य द्वार, किचन, कमरे और बाकी हिस्से सही दिशा में हों तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। वहीं कुछ वास्तु दोष होने पर मानसिक तनाव, आर्थिक दिक्कतों या फिर बाकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन बातों को लेकर कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है लेकिन बहुत से लोग वास्तु नियमों का पालन करते हैं। अगर आपका घर या अपार्टमेंट आग्नेय मुखी है तो कुछ बातों का ध्यान रखने से लाभ मिल सकते हैं।

ऐसे बढ़ता है अग्नि तत्व का असर

वास्तु के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व-आग्नेय दिशा की ओर है तो माना जाता है कि ऐसी स्थिति में अग्नि तत्व का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में अगर ये प्रभाव जरूरत से ज्यादा हो जाए तो घर में तनाव, जल्दबाजी या छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़े बढ़ जाते हैं। इसी वजह से घर के अंदर बैलेंस्ड और शांत माहौल बनाए रखना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा अगर घर के दक्षिण-पश्चिम हिस्सा ज्यादा बड़ा हो और उत्तर-पूर्व दिशा में जगह कम हो तो भी वास्तु में इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होती है।

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किस दिशा में हो किचन

अगर आपके घर में किचन आग्नेय कोण में स्थित है तो इसे शुभ माना जाता है। दरअसल वास्तु के नियमों के अनुसार किचन के लिए सबसे अच्छी दिशा यही मानी जाती है। ये दिशा अग्नि तत्व से जुड़ा होती है और इसी वजह से यहां पर किचन बनाना शुभ माना जाता है। हालांकि कुकिंग स्लैब के ऊपर बीम हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में फॉल्स सीलिंग लगाकर बीम को ढकने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही गैस चूल्हे को आप इस तरह से रखें कि खाना बनाते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर रहे। वास्तु में इसे काफी पॉजिटिव माना जाता है।

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जानें और भी आसान उपाय

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार ऐसे घरों में उत्तर-पूर्व दिशा की दीवार पर शीशा लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है और की खराब एनर्जी बाहर जाती है। इसके अलावा खाना बनने के बाद उसे उत्तर-पश्चिम दिशा में रख दें। मान्यता है कि इन छोटे-छोटे उपाय से घर में सही बैलेंस बना रहता है।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
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