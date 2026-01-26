Hindustan Hindi News
घर में नकारात्मक शक्ति होने पर मिलते हैं संकेत, जानिए पहचान करने का तरीका

संक्षेप:

Jan 26, 2026 06:42 pm IST
वास्तु शास्त्र में घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने पर परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, तो जीवन में अचानक परेशानियां, कलह, स्वास्थ्य हानि और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, नेगेटिव एनर्जी का संबंध भूत-प्रेत से नहीं, बल्कि वास्तु दोष, गलत दिशा में वस्तुओं का रखना, पुरानी चीजें या बुरी नजर से होता है। अगर समय रहते इसके संकेत पहचान लिए जाएं, तो सरल उपायों से इसे दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रमुख संकेत और इन्हें कैसे पहचानें।

घर में प्रवेश करते ही महसूस होने वाली असहजता

जब आप बाहर से खुश-खुश घर आते हैं लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, मन उदास हो जाता है, शरीर भारी लगता है या रोने जैसा मन करता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का सबसे स्पष्ट संकेत है। वास्तु में घर को ऐसा स्थान माना जाता है, जहां थका व्यक्ति भी तरोताजा महसूस करे। लेकिन नेगेटिव एनर्जी होने पर घर की हवा भारी हो जाती है। व्यक्ति को लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आता है। यह संकेत तब और मजबूत होता है, जब बाहर सब ठीक रहता है, लेकिन घर आने पर ही मन विचलित हो जाता है।

परिवार में बेवजह के झगड़े और तनाव

घर में छोटी-छोटी बातों पर रोज झगड़े होना, पति-पत्नी में अनबन, बच्चों का चिड़चिड़ापन या परिवार के सदस्यों में अकारण गुस्सा आना भी नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। वास्तु दोष होने पर घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, जिससे रिश्तों में दूरी और तनाव बढ़ता है। कई बार परिवार के लोग बाहर खुश रहते हैं, लेकिन घर आते ही आपस में बात नहीं बनती। यह संकेत तब मिलता है, जब घर में कोई वास्तु दोष हो, जैसे मुख्य द्वार पर गंदगी, उत्तर-पूर्व दिशा में टॉयलेट या बेडरूम में पुरानी चीजें जमा होती हैं।

स्वास्थ्य समस्याएं और नींद में खलल

घर में नेगेटिव एनर्जी होने पर सदस्यों को बिना वजह बीमारी लगने लगती है। सिरदर्द, थकान, कमजोरी, आंखों में जलन या रहस्यमयी दर्द होना आम संकेत हैं। डॉक्टर जांच करने पर कुछ नहीं निकलता, लेकिन दिक्कत बनी रहती है। नींद में खलल, बुरे सपने, रात में बार-बार जागना या सुबह उठने पर थका महसूस होना भी इसी का लक्षण है। वास्तु में कहा गया है कि नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले मन और शरीर पर असर करती है। यदि घर में कोई पुरानी चीज, टूटी वस्तु या बासी सामान जमा है, तो यह ऊर्जा और बढ़ जाती है।

घर में किसी की मौजूदगी का अहसास

कई लोग बताते हैं कि घर में अकेले रहते समय उन्हें लगता है कि कोई मौजूद है। कभी-कभी अचानक ठंडी हवा महसूस होती है, शरीर में सरसराहट होती है या अज्ञात भय सताने लगता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का सबसे गहरा संकेत है। वास्तु शास्त्र में इसे 'शा' या नकारात्मक तरंग कहा जाता है। जब घर में वास्तु दोष ज्यादा होता है या किसी की बुरी नजर लग जाती है, तो यह अहसास और मजबूत हो जाता है। बच्चे या पशु भी ऐसे में बेचैन हो जाते हैं।

इन संकेतों को पहचानने और दूर करें

घर में नेगेटिव एनर्जी के संकेत दिखें, तो सबसे पहले घर की सफाई और वास्तु जांच करवाएं। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ॐ बनवाएं। उत्तर-पूर्व दिशा को हमेशा साफ और खुला रखें। शाम को घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें। नमक पानी का पोंछा लगाएं और बाथरूम में फिटकरी की कटोरी रखें। घर में पुरानी चीजें, टूटी वस्तुएं या बासी सामान ना रखें। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। इन उपायों से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सुख-शांति लौट आती है।

घर में नकारात्मक ऊर्जा के संकेत समय रहते पहचान लेना बहुत जरूरी है। असहजता, झगड़े, स्वास्थ्य समस्या, नींद में खलल या किसी की मौजूदगी का अहसास, ये सब वास्तु दोष या बुरी नजर के लक्षण हैं। सही समय पर उपाय करने से घर की ऊर्जा संतुलित होती है और जीवन सुखमय बनता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

