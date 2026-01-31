Hindustan Hindi News
vastu shastra shubh sanket that indicate good omens and positive changes
Vastu Shastra: शुभ संकेत देती हैं ऐसी घटनाएं, जल्द मिलेगी खुशखबरी चमकेगी किस्मत

Vastu Shastra: शुभ संकेत देती हैं ऐसी घटनाएं, जल्द मिलेगी खुशखबरी चमकेगी किस्मत

संक्षेप:

जब घर में या आसपास कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, तो वे किस्मत के चमकने और खुशखबरी के आगमन का संकेत देती हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, ये छोटी-छोटी घटनाएं घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति का रास्ता खोलती हैं।

Jan 31, 2026 06:56 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र में घर और आसपास की कुछ घटनाओं को शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े होते हैं और बताते हैं कि जल्द ही जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जब घर में या आसपास कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, तो वे किस्मत के चमकने और खुशखबरी के आगमन का संकेत देती हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, ये छोटी-छोटी घटनाएं घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति का रास्ता खोलती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 4 प्रमुख शुभ घटनाओं के बारे में, जो वास्तु में अत्यंत फलदायी मानी जाती हैं।

मंदिर की घंटियों या शंखनाद की आवाज सुनाई देना

जब घर के आसपास या दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि या शंखनाद सुनाई देता है, तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र में ध्वनि को ऊर्जा का माध्यम कहा गया है। शंखनाद और घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और देवताओं का आह्वान करती है। अगर आपके घर के पास अचानक यह ध्वनि सुनाई देने लगे, तो समझिए कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। यह संकेत धन प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन या परिवार में खुशी का आगमन दर्शाता है। विशेष रूप से सुबह के समय यह सुनाई दे, तो फल और भी अधिक होता है।

गाय-बछड़ा या बछड़ा को दूध पीते देखना

गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और बछड़ा समृद्धि का प्रतीक है। अगर घर के सामने या आसपास गाय-बछड़ा दिखाई दे और बछड़ा मां का दूध पी रहा हो, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु में यह घटना धन-धान्य की वृद्धि, परिवार में सुख-शांति और संतान प्राप्ति का संकेत देती है। यह देखना किस्मत के चमकने और आर्थिक तंगी दूर होने का संकेत है। अगर बछड़ा आपके घर की ओर मुंह करके दूध पी रहा हो, तो खुशखबरी और भी नजदीक समझी जाती है। इस संकेत को देखकर तुरंत गाय को हरी घास या रोटी खिलाना चाहिए।

तोता या उल्लू का दिखना

वास्तु शास्त्र में तोता शुभ संदेशवाहक माना जाता है। अगर घर के पास या छत पर तोता दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे, तो यह खुशखबरी का संकेत है। तोता वैवाहिक सुख, नौकरी में तरक्की या किसी प्रियजन से अच्छी खबर का प्रतीक होता है। वहीं उल्लू को देखना भी शुभ माना जाता है, खासकर अगर वह दिन में दिखे। उल्लू ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। यह संकेत बताता है कि जल्द ही कोई बड़ी सफलता या अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। दोनों पक्षियों का दिखना घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संकेत है।

घर या आसपास चिड़िया का घोंसला बनाना

अगर घर की दीवार, छत, बरामदे या पास के पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, तो यह सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। वास्तु में चिड़िया का घोंसला घर में सुख-समृद्धि, संतान सुख और स्थिरता का प्रतीक है। यह घटना बताती है कि घर की ऊर्जा अब पूरी तरह सकारात्मक हो गई है और जल्द ही खुशियां दोगुनी होने वाली हैं। घोंसले में अंडे आना या चूजे निकलना तो और भी शुभ होता है। ऐसे में घोंसले को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि चिड़ियों को दाना-पानी दें।

ये शुभ संकेत वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सकारात्मक ऊर्जा और किस्मत के चमकने के संदेशवाहक हैं। अगर ये घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तो इन्हें संकेत मानकर धन्यवाद दें और सकारात्मक रहें। जल्द ही खुशखबरी और तरक्की आपके द्वार पर दस्तक देगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

