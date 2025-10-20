वास्तु शास्त्र: श्रीयंत्र के फायदे कर लें नोट, दीवाली की रात इस दिशा में करें स्थापना

संक्षेप: Shree Yantra Benefits: दीवाली की पूजा में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ-साथ श्रीयंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। जानें इसकी पूजा विधि क्या है? साथ ही इसके अनगिनत फायदों के साथ-साथ इसकी स्थापना का सरल तरीका भी पढ़ें।

Shree Yantra Benefits in Hindi: आज दीवाली है। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या समेत पूरे देशभर में दीवाली आज ही मनाई जा रही है। दीवाली हर साल कार्तिक महीने में मनाते हैं। 14 साल के वनवास के बाद श्रीराम के अयोध्या लौटने की कहानी का सीधा-सीधा संबंध दीवाली से है। जब वो अपनी नगरी पहुंचे तो वहां के लोगों ने घी के दीए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी खुशी में हर साल दीवाली मनाई जाती है। दीवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ-साथ कुबेर जी की पूजा की जाती है। इसी के साथ श्रीयंत्र की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जानिए इसकी स्थापना कैसे की जाती है और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही इसके फायदों को भी जानिए....

इस बात का रखें ध्यान श्रीयंत्र खरीदते वक्त ध्यान रखें कि ये सोने या चांदी का हो। तांबे और अष्टधातु का बना श्रीयंत्र भी शुभ माना जाता है। बाजार में इन दिनों स्फटिक श्रीयंत्र भी मिलता है। आप इसे भी खरीद सकते हैं।

श्रीयंत्र की स्थापना पूजा शुरू करने से पहले श्रीयंत्र को शुद्ध कर लें। इसके लिए गंगाजल या फिर कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ करने के बाद इसे लाल रंग के कपड़े पर रख दें। नीचे की ओर सिंदूर और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इसकी पूजा शुरू करें।

श्रीयंत्र पूजा विधि श्रीयंत्र की पूजा विधि काफी आसान है। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। अब श्रीयंत्र को ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रख दें। इसके बाद पूजा शुरू करें। यंत्र को गंगाजल, अक्षत, चंदन और फूल अर्पित करें। दीए जलाएं और इसके बाद श्रीयंत्र के मंत्र ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः का 108 बार जरूर जाप करें।

श्रीयंत्र के फायदे दीवाली की पूजा में श्रीयंत्र को शामिल करने का विशेष महत्व है। श्रीयंत्र की मदद से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं इसकी ऊर्जा से आर्थिक रूकावटें दूर होती हैं। इससे नजर दोष से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही नकारात्मक सोच और वास्तु दोष भी दूर होता है। पूजा घर में इसे रखने से घर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और इससे लोगों में आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है। जो लोग नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती है।