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वास्तु शास्त्र: किचन में आईना लगाना चाहिए या नहीं? ना करें ये 5 गलतियां

Mar 27, 2026 09:39 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu Shastra: किचन में चीजें यदि वास्तु के मुताबिक रखी गई हों, तो इसका सकरात्मक प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। साथ ही इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और करियर पर भी पड़ता है। वहीं, यदि चीजें वास्तु के मुताबिक ना रखी गई हो, तो घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वास्तु शास्त्र: किचन में आईना लगाना चाहिए या नहीं? ना करें ये 5 गलतियां

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में किचन वाली जगह को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसे बेहद पवित्र जगह माना जाता है। यहीं से पूरे परिवार के लिए खाना बनता है जो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि मन को भी ताकत देता है। यहां सबसे ज्यादा ऊर्जा का वास होता है। इसलिए वास्तु में किचन को अहम माना गया है। मान्यता है कि यहां से निकलने वाली ऊर्जा परिवार के हर एक सदस्य को प्रभावित करती है। किचन में चीजें यदि वास्तु के मुताबिक रखी गई हों, तो इसका सकरात्मक प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। साथ ही इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और करियर पर भी पड़ता है। वहीं, यदि चीजें वास्तु के मुताबिक ना रखी गई हो, तो घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए किचन से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। बहुत से लोग जाने-अनजाने में किचन से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं। जिसका परिणाम पूरे घर को भुगतना पड़ता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किचन से जुड़ी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।

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किचन में आईना लगाएं या नहीं

बहुत से लोग किचन में आईना लगा देते हैं। लेकिन वास्तु के मुताबिक सजावट के लिए किचन में आईना लगाना शुभ नहीं होता है। खासकर ऐसे स्थान पर पर बिल्कुल आईना ना लगाएं जहां पर रसोई घर में रखे चूल्हे आदि का प्र​तिबिंब बने। दरअसल, आईना अग्नि की ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देता है और जीवन में अस्थिरता पैदा होती है। परिवार के लोगों में बेवजह विवाद पैदा होता है। इसलिए किचन में आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही बेडरूम में आईना नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। कभी भूलकर भी अपने बेडरूम में ऐसी जगह आईना नहीं लगाना चाहिए जहां से उस पर बेड का प्रतिबिंब बने।

सिंक और चूल्हा पास में नहीं होना चाहिए

रसोईघर में पानी (सिंक) और आग (चूल्हा) को एकदम आमने-सामने रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर यह गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि सिंक और चूल्हे के बीच कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। यदि ये दोनों बहुत पास-पास हों, तो घर में तनाव, विवाद और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। ऐसे में इस दोष को कम करने के लिए सिंक और चूल्हे के बीच लकड़ी या ग्रेनाइट का पार्टिशन लगाना लाभकारी माना जाता है।

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जूठे बर्तन ना रखें

वास्तु के मुताबिक किचन नें साफ-सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसमें खाना बनता है उसी बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर कढ़ाई में सब्जी बनी है तो उसे अलग बर्तन में निकालें फिर कढ़ाई को धो लें। कटोरी, चम्मच आदि को भी अलग-अलग धोना चाहिए। रात को कभी भी जूठे बर्तन न छोड़ें इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है।

किचन में ना रखें टूटे हुए बर्तन

रसोईघर में कभी भी टूटे या चटके हुए बर्तन जैसे प्लेट, कटोरी आदि नहीं रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आर्थिक तंगी का कारण बन सकते हैं। घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह के बर्तनों को तुरंत रसोई से हटा दिया जाए।रात में जूठे बर्तन न रखें।

किस दिश में क्या होना चाहिए

किचन में हर एक चीज सही दिशा में होनी चाहिए। किचन में चूल्हा आग्नेय में या उत्तर-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह अग्नि तत्व को कमजोर कर देता है। जिस वजह से अनावश्यक खर्च और करियर में बार बार रुकावट का सामना करना पड़ता है। वहीं, वॉश बेसिन उत्तर में हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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