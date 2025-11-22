Puja Ke Niyam: घर में इस जगह हर रोज जलाएं दीया, कभी नहीं होगी पैसों की कमी

संक्षेप: सनातन धर्म में रोजाना पूजा-पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। घर में कई गई पूजा से कई लाभ मिलते हैं। वहीं सही नियमों का पता होना भी जरूरी होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर घर में की गई पूजा के बाद दीया कहां-कहां जलाना चाहिए?

Puja Ke Niyam: हिंदू धर्म में माना जाता है कि रोजाना पूजा-पाठ करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। हर दिन की गई पूजा से मन भी काफी शांत रहता है और सारे काम बनते जाते हैं। ऐसे में पूजा के सारे सही नियमों का भी जानना जरूरी है। कहते हैं कि मन से की गई पूजा का फल हमेशा मिलता है। वहीं अगर इस पूजा को विधि-विधान से भी कर लिया जाए तो घर का वातावरण वास्तु के हिसाब से भी सही हो जाता है। घर में सुबह और शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान को फूल, रोली, चंदन और अक्षत चढ़ाने के साथ ही भोग लगाना शुभ माना जाता है। वहीं शाम की पूजा में दीया जलाना सही मानते हैं। अब शाम की पूजा में जलाए गए दीए को कहां रखना शुभ माना जाता है? इसे लेकर लोगों में खूब कन्फ्यूजन होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां जलाएं दीया शास्त्र के हिसाब से गोधूलि बेला यानी कि शाम में घर के मुख्य द्वार पर एक दीया जलाकर रख देने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दीए की वजह से घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आती है। साथ ही घर से बुरी नजर हमेशा दूर ही रहती है। वहीं घर में जहां पर तुलसी का पौधा है, वहां पर भी एक दीया हर रोज जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। इस दौरान बस इस बात का ध्यान रखें की तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी गंदगी ना हो। यहां पर हमेशा साफ-सफाई होनी जरूरी है।

ध्यान में रखें ये बात दीए में किस तेल का इस्तेमाल किया जाए? इस सवाल को लेकर भी लोग काफी कन्फ्यूज होते हैं। बता दें कि शाम को जलाए गए दीए में हमेशा शुद्ध सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों के तेल वाले दीए के जलाने से घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। पूजा वाले तेल को हमेशा अलग रखना चाहिए ताकि ये साफ-सुथरा रहें। वहीं कई लोग तिल के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, जोकि शुभ माना जाता है।