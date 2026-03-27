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Vastu Shastra: सीढ़ियों के नीचे बनवाने वाले हैं टॉयलेट, तो जान लें ये नियम, वरना बढ़ जाएंगी परेशानियां

Mar 27, 2026 01:12 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। जानिए क्यों नहीं बनवाना चाहिए टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे, कौन-सी दिशा शुभ है और इससे बचने के वास्तु उपाय। यदि आप घर निर्माण या रेनोवेशन कर रहे हैं तो यह लेख जरूर पढ़ें, वरना आर्थिक परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

Vastu Shastra: सीढ़ियों के नीचे बनवाने वाले हैं टॉयलेट, तो जान लें ये नियम, वरना बढ़ जाएंगी परेशानियां

वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से का विशेष महत्व होता है। सीढ़ियां घर की ऊर्जा को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने का माध्यम होती हैं। लेकिन सीढ़ियों के नीचे का स्थान अक्सर विवादास्पद रहता है। कई लोग जगह बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बनवा देते हैं, जो वास्तु के अनुसार बहुत बड़ी गलती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आर्थिक, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने के नियम और इससे बचने के उपाय।

सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाना क्यों है गलत?

वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने की सख्त मनाही है। टॉयलेट से सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जब इसे सीढ़ियों के नीचे बनाया जाता है, तो यह नकारात्मकता पूरे घर में फैलने लगती है। सीढ़ियां घर की मुख्य ऊर्जा चैनल की तरह काम करती हैं। अगर उनके नीचे टॉयलेट हो तो सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और नकारात्मकता बढ़ जाती है।

ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी, गरीबी, स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार में कलह का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाने से धन की हानि होती है और हाथ में पैसा नहीं टिकता। कई बार लोग जगह बचाने के चक्कर में यह गलती कर बैठते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है।

सीढ़ियों के नीचे का स्थान खाली रखना क्यों जरूरी?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे का स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए। यहां जल से संबंधित कोई भी चीज जैसे टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन, पानी का टैंक या फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। यह स्थान अस्थिर होता है और यहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है।

खाली रखने से घर की ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित होती है। अगर आप यहां कुछ रखना ही चाहते हैं, तो हल्की चीजें जैसे स्टोरेज या जूते रख सकते हैं, लेकिन भारी या जल संबंधी वस्तुएं बिल्कुल नहीं। सीढ़ियों के नीचे खाली जगह रखने से परिवार में सुख-शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

वास्तु के अनुसार टॉयलेट की सही दिशा

टॉयलेट की दिशा वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी दिशा उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पूर्व है। इन दिशाओं में टॉयलेट बनाने से सौभाग्य और बरकत बनी रहती है।

सबसे अशुभ दिशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) है। यहां टॉयलेट बनाने से दरिद्रता, स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार में कलह आ सकती है। यदि घर पहले से बना हुआ है और टॉयलेट गलत दिशा में है, तो वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेकर सुधार करवाएं।

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सीढ़ियों की सही दिशा और संख्या

सीढ़ियों का निर्माण भी वास्तु नियमों के अनुसार करना चाहिए। सबसे शुभ दिशाएं दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य), दक्षिण या पश्चिम हैं। इन दिशाओं में सीढ़ियां बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

उत्तर या ईशान कोण में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे तरक्की में बाधाएं आती हैं। सीढ़ियों की संख्या विषम (7, 11, 15, 19 आदि) रखनी चाहिए। सम संख्या वाली सीढ़ियां अशुभ होती हैं।

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सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या ना रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे निम्नलिखित चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए:

  • टॉयलेट या बाथरूम
  • किचन या पानी का नल
  • फिश एक्वेरियम
  • भारी सामान या स्टोरेज (जो बहुत भारी हो)

इनके अलावा हल्का सामान या जूते रख सकते हैं, लेकिन जगह को ज्यादातर खाली रखना ही बेहतर है।

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सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाने से पहले इन वास्तु नियमों का ध्यान अवश्य रखें। सही योजना से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि घर पहले से बना हुआ है और वास्तु दोष है, तो विशेषज्ञ से परामर्श लेकर सुधार करवाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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