Vastu Shastra: सीढ़ियों के नीचे बनवाने वाले हैं टॉयलेट, तो जान लें ये नियम, वरना बढ़ जाएंगी परेशानियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। जानिए क्यों नहीं बनवाना चाहिए टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे, कौन-सी दिशा शुभ है और इससे बचने के वास्तु उपाय। यदि आप घर निर्माण या रेनोवेशन कर रहे हैं तो यह लेख जरूर पढ़ें, वरना आर्थिक परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से का विशेष महत्व होता है। सीढ़ियां घर की ऊर्जा को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने का माध्यम होती हैं। लेकिन सीढ़ियों के नीचे का स्थान अक्सर विवादास्पद रहता है। कई लोग जगह बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बनवा देते हैं, जो वास्तु के अनुसार बहुत बड़ी गलती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आर्थिक, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने के नियम और इससे बचने के उपाय।

सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाना क्यों है गलत? वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने की सख्त मनाही है। टॉयलेट से सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जब इसे सीढ़ियों के नीचे बनाया जाता है, तो यह नकारात्मकता पूरे घर में फैलने लगती है। सीढ़ियां घर की मुख्य ऊर्जा चैनल की तरह काम करती हैं। अगर उनके नीचे टॉयलेट हो तो सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और नकारात्मकता बढ़ जाती है।

ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी, गरीबी, स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार में कलह का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाने से धन की हानि होती है और हाथ में पैसा नहीं टिकता। कई बार लोग जगह बचाने के चक्कर में यह गलती कर बैठते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है।

सीढ़ियों के नीचे का स्थान खाली रखना क्यों जरूरी? वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे का स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए। यहां जल से संबंधित कोई भी चीज जैसे टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन, पानी का टैंक या फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। यह स्थान अस्थिर होता है और यहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है।

खाली रखने से घर की ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित होती है। अगर आप यहां कुछ रखना ही चाहते हैं, तो हल्की चीजें जैसे स्टोरेज या जूते रख सकते हैं, लेकिन भारी या जल संबंधी वस्तुएं बिल्कुल नहीं। सीढ़ियों के नीचे खाली जगह रखने से परिवार में सुख-शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

वास्तु के अनुसार टॉयलेट की सही दिशा टॉयलेट की दिशा वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी दिशा उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पूर्व है। इन दिशाओं में टॉयलेट बनाने से सौभाग्य और बरकत बनी रहती है।

सबसे अशुभ दिशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) है। यहां टॉयलेट बनाने से दरिद्रता, स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार में कलह आ सकती है। यदि घर पहले से बना हुआ है और टॉयलेट गलत दिशा में है, तो वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेकर सुधार करवाएं।

सीढ़ियों की सही दिशा और संख्या सीढ़ियों का निर्माण भी वास्तु नियमों के अनुसार करना चाहिए। सबसे शुभ दिशाएं दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य), दक्षिण या पश्चिम हैं। इन दिशाओं में सीढ़ियां बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

उत्तर या ईशान कोण में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे तरक्की में बाधाएं आती हैं। सीढ़ियों की संख्या विषम (7, 11, 15, 19 आदि) रखनी चाहिए। सम संख्या वाली सीढ़ियां अशुभ होती हैं।

सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या ना रखें वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे निम्नलिखित चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए:

टॉयलेट या बाथरूम

किचन या पानी का नल

फिश एक्वेरियम

भारी सामान या स्टोरेज (जो बहुत भारी हो) इनके अलावा हल्का सामान या जूते रख सकते हैं, लेकिन जगह को ज्यादातर खाली रखना ही बेहतर है।

सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाने से पहले इन वास्तु नियमों का ध्यान अवश्य रखें। सही योजना से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि घर पहले से बना हुआ है और वास्तु दोष है, तो विशेषज्ञ से परामर्श लेकर सुधार करवाएं।