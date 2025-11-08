Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu shastra right vastu direction for hanuman idol in puja ghar
वास्तु शास्त्र: भगवान हनुमान की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए? भूलकर भी पूजा घर में ना करें ये गलती

संक्षेप: Lord Hanuman Idol Vastu Tips: पूजा घर से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। वहीं पूजा घर में रखी हुई भगवान हनुमान की मूर्ति से जुड़े भी कई ऐसे वास्तु टिप्स हैं, जो वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। 

Sat, 8 Nov 2025 09:10 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Vastu Tips for Lord Hanumand Murti in Puja Ghar: घर की ऊर्जा का सीधा-सीधा संबंध वास्तु से जुड़ा होता है। वहीं घर के सभी सदस्यों की जिंदगी में होने वाले उतार-चढ़ाव में भी वास्तु का काफी महत्व होता है। घर के हर कमरे के लिए अलग-अलग वास्तु नियम होते हैं। वहीं पूजा घर को लेकर भी कई ऐसे वास्तु नियम हैं, जिनका पालन करने से जिंदगी की आधी दिक्कत यूं ही खत्म हो जाती है। पूजा घर में चीजों को सही जगह पर रखने का प्रेशर हर कोई लेता है। वहीं किस दिशा में कौन सी मूर्ति रखनी है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। बता दें कि भगवान की मूर्ति का सही दिशा में होना वास्तु के अंदर ही आता है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर भगवान हनुमान की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए?

इस दिशा में रखें भगवान हनुमान की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के हिसाब से सबसे पहले तो पूजा घर में भगवान हनुमान की एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि भगवान हनुमान की मूर्ति कहीं से टूटी हुई ना हो। ऐसी मूर्ति को पूजा घर में रखने से वास्तु दोष लगता है। बात की जाए इस मूर्ति को रखने की सही दिशी की तो इसे दक्षिण साइड में रखना सबसे शुभ माना जाता है। अगर भगवान हनुमान की मूर्ति को पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके रखा जाए तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में बाकी किसी और दिशा में इनकी मूर्ति या तस्वीर को रखने से बचना चाहिए।

इन बातों का भी रखें ध्यान

पूजा घर में भगवान हनुमान की मूर्ति रखते वक्त कई और चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जहां पर इनकी मूर्ति हो, वहां की साफ-सफाई नियमित रूप से होना जरूरी है। मूर्ति की स्थापना के बाद से ही रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही अगर आप श्री राम नाम का जाप करेंगे तो घर की ऊर्जा तेजी से बढ़ेगी और ऐसे में आपके सारे रूके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। शास्त्र के हिसाब से भगवान हनुमान के लिए रोजाना सुगंधित धूप, कपूर या फिर दीया जलाना जरूरी है।

इन जगहों पर ना हो पूजा घर

पूजा घर से जुड़ी एक गलती जो बहुत लोग करते हैं। ये गलती है कि पूजा घर का सही स्थान पर ना होना। पूजा घर किसी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। वहीं पूजा घर के पास कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए। ऐसे पूजा घर में गलती से भी भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

