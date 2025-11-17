Hindustan Hindi News
Vastu Shastra Remedies: Hanuman Ji Upay to Remove Negativity
घर में परेशानियां बढ़ रही हैं तो करें ये खास उपाय, भाग्योदय होने की है मान्यता

घर में परेशानियां बढ़ रही हैं तो करें ये खास उपाय, भाग्योदय होने की है मान्यता

संक्षेप: किस्मत के रूठ जाने या लगातार परेशानियों के आने से व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। कई बार लोग इसे अपना दुर्भाग्य मानकर बैठ जाते हैं और बेबस महसूस करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र और प्राचीन परंपराओं के अनुसार, ऐसे समय में कुछ सरल उपाय अपनाने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

Mon, 17 Nov 2025 10:55 AM
किस्मत के रूठ जाने या लगातार परेशानियों के आने से व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। कई बार लोग इसे अपना दुर्भाग्य मानकर बैठ जाते हैं और बेबस महसूस करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र और प्राचीन परंपराओं के अनुसार, ऐसे समय में कुछ सरल उपाय अपनाने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता भी वापस आने लगती है। मान्यता है कि सही दिशा में किया गया छोटा-सा प्रयास भी किस्मत का रुख बदल सकता है। इनमें सबसे प्रभावशाली उपायों में एक है- हनुमानजी के सामने दीपक जलाना, जिसे वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है।

हनुमान जी की कृपा से दुख दर्द होते हैं दूर- हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाए वो जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। जब जीवन में लगातार रुकावटें, असफलताएं, आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तब हनुमानजी की उपासना तुरंत असर देने वाली मानी जाती है। हनुमान जी अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को तुरंत सुनते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि हनुमानजी नकारात्मक शक्तियों, भय, बाधाओं और ग्रहदोषों को दूर करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी उस पर कृपा अवश्य करते हैं। वास्तु के अनुसार, हनुमानजी को प्रसन्न करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए चारमुखी दीपक जलाना चाहिए।

ऐसे करें ये उपाय- यह दीपक शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमानजी के सामने जलाएं।दीपक सूर्यास्त के बाद जलाना सबसे शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जप करें।

अमावस्या और पूर्णिमा की रात में भी करें ये उपाय- वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर यही उपाय अमावस्या या पूर्णिमा की रात किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना हनुमानजी से कह दें और प्रार्थना करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

