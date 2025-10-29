Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu shastra rama or shyama which tulsi is best for home
वास्तु शास्त्र: रामा या श्यामा में से घर में लगानी चाहिए कौन सी तुलसी? ये वाली तो है श्रीकृष्ण को प्रिय

वास्तु शास्त्र: रामा या श्यामा में से घर में लगानी चाहिए कौन सी तुलसी? ये वाली तो है श्रीकृष्ण को प्रिय

संक्षेप: घर में जब तुलसी लगाने की बारी आती है तो हर कोई कन्फ्यूज होता है। अमूनन तौर पर दो तरह की तुलसी श्यामा और रामा होते हैं। अब लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर किस तुलसी को घर में लगाना शुभ होता है। नीचे जानें इस सवाल के जवाब को विस्तार से…

Wed, 29 Oct 2025 12:58 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में कई ऐसे पौधे और फूल हैं, जिनका पूजा में शामिल करना अनिवार्य होता है। तुलसी का पौधा भी इसी में से एक है। तुलसी के पत्तों को ना सिर्फ पूजा-पाठ में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसके पौधे को पूजा जाता है। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में इसे रखने और संभालने के कई तरीके होते हैं। जब लोग घर में तुलसी लगाना चाहते हैं तो उन्हें एक सवाल बहुत कन्फ्यूज करता है। ये सवाल होता है कि घर में श्यामा और रामा में से कौन सी तुलसी लगाई जाए? आज जानते हैं वास्तु के हिसाब से इसी सवाल का जवाब...

रामा या श्यामा में से कौन शुभ?

वास्तु के अनुसार सारी तुलसी शुभ और पवित्र होती हैं। रामा या श्यामा दोनों ही तुलसी शुभ हैं और इनमें से किसी को भी घर में लगाया जा सकता है। बता दें कि जिस तुलसी के पत्तों का रंग हरा होता है वो रामा होती है। वहीं जिनकी पत्तियां काली और बैंगनी रंग के शेड वाली होती हैं उसे श्यामा तुलसी कहा जाता है। दोनों का अपना-अपना महत्व है। बात की जाए रामा तुलसी की तो कहा जाता है कि जिस घर में ये होती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। साथ ही ऐसी तुलसी घर की सुख-समृद्धि के लिए बेहद ही जरूरी है।

श्रीकृष्ण को प्रिय है ये तुलसी

मान्यता है कि अपने रंग की वजह से श्यामा तुलसी श्रीकृष्ण को प्रिय होती है। इस तुलसी के घर में होने से शांति आती है। साथ ही इसके कई औषधिय गुण भी होते हैं। कई रोगों में श्यामा तुलसी कारगर साबित होती है। इसी वजह से इसे काफी शक्तिशाली भी माना जाता है।

तुलसी लगाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान

1. वैसे तो तुलसी कभी भी लगा सकते हैं लेकिन अगर इसे सही समय पर लगाया जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है।

2. कोशिश करनी चाहिए कि तुलसी के पौधे को कार्तिक के महीने में घर पर लगाया जाए।

3. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को कभी भी छत पर ना रखा जाए। इसे घर के आंगन या फिर बालकनी में लगाएंगे तो बेहतर होगा।

4. तुलसी के आसपास गंदगी ना जमा होने दें। नियमित रूप से इस जगह की सफाई करें। इसके आसपास कभी भी कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए।

5. अगर दिशा की बात की जाए तो तुलसी के पौधे को हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में ही रखना चाहिए। गलती से भी इसे दक्षिण दिशा की ओर ना रखें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने