वास्तु शास्त्र: पौधों से जुड़े इन 3 नियमों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, जानें कैक्टस शुभ है या अशुभ?

संक्षेप: Plants Vastu Tips: पौधों को लेकर भी कई वास्तु नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होती है। आज जानिए कि शास्त्र में पौधों से जुड़े कौन-कौन से नियम बताए गए हैं। साथ ही जानिए आखिर कैक्टस को घर में रखना चाहिए या नहीं? 

Thu, 13 Nov 2025 03:09 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र के कुछ नियम इतने आसान हैं, जिन्हें कोई भी कर सकता है। जाने-अनजाने में भी कई बार इन नियमों का उल्लंघन करने से इसका असर हमारी जिंदगी पर दिखता है। ऐसे में लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। घर की कुछ चीजों को सिर्फ सही दिशा में रखकर ही आप अपनी आधी मुश्किलें खत्म कर सकते है। बता दें कि घर में मौजूद ऊर्जा का सीधा-सीधा प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। वहीं आजकल लोग बालकनी और कोरिडॉर वगैरह में पौधे लगाने के शौकीन हैं। बता दें कि पौधों को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि पौधों से जुड़े वो कौन से नियम हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए।

पहला नियम

पहला नियम बांस के पौधे को लेकर है। आजकल कई लोग घर में बांस के छोटे-बड़े पौधे लगा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बांस के पौधे को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस पर लोगों के दो तरह के मत हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सीमा में बांस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से इस तरह के पौधे को घर से दूर ही रखना चाहिए।

दूसरा नियम

दूसरा नियम केले के पौधे से जुड़ा है। कई लोगों का मानना है कि केले का पौधा घर में होना चाहिए तो वहीं कुछ लोग इसे शुभ बताते हैं। कुछ ग्रंथों में इसे अशुभ बताया गया है तो कुछ में अशुभ। वास्तु शास्त्र के हिसाब से केले के पौधे को घर में लगा सकते हैं लेकिन इसे कभी भी आगे की ओर नहीं लगाना चाहिए। केले के पौधे को हमेशा घर के पीछे वाले हिस्से में लगाना चाहिए।

तीसरा नियम

तीसरा नियम घर के सामने जो पौधे होते हैं, उन्हें लेकर है। अगर के सामने या रास्ते के दूसरी ओर कोई ऐसा पौधा है जो दो शाखाओं वाला हो और डरावना लगे, तो इसका होना अशुभ है। ऐसे पौधे को वहां से हटवा देना चाहिए। ऐसा पौधा घर में निगेटिव एनर्जी भेजता है।

कैक्टस लगाना शुभ है या अशुभ?

कुछ लोग आजकल डेकॉर के लिए कैक्टस को घर में लगाने लगे हैं। वहीं वास्तु के हिसाब से इस तरह के पौधे को घर की सीमा से बाहर रखना चाहिए। अगर कोई भी घर में कहीं पर भी कैक्टस लगाता है, तो उनके तनाव में वृद्धि जरूर होगी। साथ ही कैक्टस की वजह से आपसी संबंध भी प्रभावित होते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

