वास्तु शास्त्र: ऑफिस में इस जगह ना रखें पानी की बोतल और चाय का कप, जानें किस दिशा में होना चाहिए आपका लैपटॉप?

संक्षेप:

Office Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में ऑफिस डेस्क को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो काम में फोकस बना रहेगा और साथ ही करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 

Jan 29, 2026 08:58 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जोकि हमें बताता है कि घर या फिर ऑफिस में चीजों को किस दिशा में रखें कि जिंदगी में सुख-शांति और तरक्की मिले। शास्त्र के अनुसार ऑफिस में रखी हुई एक छोटी-बड़ी चीज हमारे विचार, काम और ग्रोथ पर गहरा असर डालती है। आपको जानकर हैरानी होगी की पानी की बोतल से लेकर चाय के कप को भी गलत दिशा में रखने से मानसिक तनाव होता है और काम में रुकावट जैसी स्थिति बनती है। इसी तरह लैपटॉप को लेकर भी कुछ नियम हैं। इन चीजों को अगर आप ऑफिस डेस्क पर सही दिशा में रखेंगे तो काम के प्रति आपका फोकस बढ़ता जाएगा। साथ ही करियर से जुड़ी हर एक चीज में आपको सफलता मिलेगी। नीचे विस्तार से जानें कि वास्तुशास्त्र में ऑफिस से जुड़े क्या-क्या नियम हैं?

ऑफिस में रखें इन चीजों का ध्यान

शास्त्र के हिसाब से पानी की बोतल और चाय के कप को सही दिशा में रखा जाना जरूरी है। देखा जाए तो ये हमारी रोजमर्रा की जिदंगी से जुड़ा है। ऐसे में इसकी एनर्जी काफी हाई रहती है और इसका प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता है। नियम के अनुसार पानी के बोतल और चाय के कप को कभी भी फोन या फिर फैक्स के आसपास नहीं रखना चाहिए। रही बात लैपटॉप की तो इसे हमेशा टेबल की दाईं ओर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन काम में पूरी तरह से लगेगा और आपकी मेहनत धीरे-धीरे रंग लाएगी। इस नियम का पालन नियमित रूप से करने पर प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली बाधा खत्म होती है।

ना करें ये गलती

ऑफिस में आपके डेस्क की जगह कभी भी ऐसी नहीं चाहिए कि सामने कोई दरवाजा पड़े। इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही किसी भी कॉरीडोर के अंत में बैठने से बचना चाहिए। इसके अलावा टेबल के कोने वाले हिस्से की ओर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र के अनुसार इसे त्रिकोणात्मक कोना कहा जाता है। इस ओर बैठने से थकान होती है और तनाव जैसी स्थिति बनने लगती है। अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर बैठकर ही अपना काम करना चाहिए। अच्छी एनर्जी के लिए आप ऑफिस डेस्क पर मनी प्लांट लगा सकते हैं।

सोर्स: बृहद् सरल वास्तुशास्त्रव (संपादन- प्रमोद कुमार शास्त्री)

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
