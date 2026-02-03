Hindustan Hindi News
vastu shastra never keep these types god idols in your car know rules
कार में ना रखें गलती से भी देवी-देवता की ऐसी तस्वीरें, पड़ेगा गलत प्रभाव

संक्षेप:

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार में देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर लगाने के कुछ नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए, तो ना केवल सुरक्षा पर असर पड़ता है, बल्कि ड्राइविंग पर ध्यान भटक सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी आ सकता है।

Feb 03, 2026 09:46 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में वाहन को भी पूजनीय माना जाता है और लोग अपनी कार या बाइक में भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगाकर सुरक्षा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार में देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर लगाने के कुछ नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए, तो ना केवल सुरक्षा पर असर पड़ता है, बल्कि ड्राइविंग पर ध्यान भटक सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी आ सकता है। गलत तस्वीर या मूर्ति लगाने से मन अस्थिर हो सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि कार में किन तस्वीरों या मूर्तियों से बचना चाहिए और सही तरीके क्या हैं।

ध्यान में बैठी मूर्ति या तस्वीर से बचें

कार में भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगाते समय सबसे बड़ी गलती होती है कि ध्यान मुद्रा में बैठी मूर्ति या तस्वीर लगाई जाती है। जैसे ध्यान लगाए गणेश जी, शिव जी या किसी अन्य देवता की तस्वीर। ध्यान मुद्रा में भगवान स्वयं ध्यान में लीन होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव ड्राइवर पर कम पड़ता है। इससे ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटक सकता है, एकाग्रता कम हो सकती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। वास्तु और धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार, कार में ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें भगवान की आंखें खुली हों, वे जागृत मुद्रा में हों या वरद मुद्रा में हों। इससे भगवान का आशीर्वाद सीधे ड्राइवर पर पड़ता है और सुरक्षा का भाव बना रहता है।

गणेश जी की ध्यान मुद्रा वाली तस्वीर ना लगाएं

ज्यादातर लोग गणेश जी को कार में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। लेकिन ध्यान मुद्रा में बैठे गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाने से बचें। ऐसी मूर्ति में गणेश जी ध्यान में लीन होते हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान आपका ध्यान भी बंट सकता है। मान्यता है कि इससे गाड़ी पर उनका पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता है। गणेश जी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगाएं जिसमें वे जागृत हों, हाथ में वरद मुद्रा या मोदक लिए हों और आंखें खुली हों। इससे विघ्न दूर होते हैं और ड्राइविंग सुरक्षित रहती है।

शिव जी की ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति से दूर रहें

शिव जी की मूर्ति कार में लगाना भी बहुत आम है, लेकिन ध्यान मुद्रा में बैठे शिव जी की तस्वीर या मूर्ति न लगाएं। ध्यान में लीन शिव जी का प्रभाव ड्राइवर पर कम पड़ता है और ध्यान भटकने का खतरा रहता है। इससे गाड़ी चलाते समय मन अस्थिर हो सकता है। शिव जी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगाएं जिसमें वे जागृत मुद्रा में हों। मान्यता है कि इससे शिव जी की शक्ति सीधे सुरक्षा प्रदान करती है।

कार में मूर्ति या तस्वीर लगाने के सही नियम

कार में देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर लगाते समय कुछ नियमों का पालन जरूरी है:

  • मूर्ति या तस्वीर को डैशबोर्ड के बीच या सही जगह पर लगाएं, ताकि ड्राइविंग के दौरान नजर ना भटके।
  • मूर्ति लगाने से पहले उसकी पूजा करें और गंगाजल से शुद्ध करें।
  • मूर्ति कभी खंडित या टूटी हुई ना हो।
  • मूर्ति पर माला या फूल ज्यादा न चढ़ाएं, इससे ड्राइविंग में बाधा आ सकती है।
  • रोजाना मूर्ति की सफाई करें और सुबह-शाम दीपक या अगरबत्ती जलाएं।
  • अगर संभव हो, तो पंडित जी से सलाह लेकर मूर्ति स्थापित करें।

सही मूर्ति लगाने से मिलने वाले लाभ

कार में सही मुद्रा वाली मूर्ति या तस्वीर लगाने से भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। इससे ड्राइविंग के दौरान ध्यान केंद्रित रहता है, दुर्घटना का खतरा कम होता है और यात्रा सुरक्षित पूरी होती है। गणेश जी या शिव जी की जागृत मुद्रा वाली मूर्ति से विघ्न दूर होते हैं और मन में शांति बनी रहती है। नियमित पूजा और श्रद्धा से वाहन पर देवताओं की कृपा बनी रहती है।

कार में मूर्ति लगाना एक सुंदर परंपरा है, लेकिन नियमों का विशेष ध्यान रखें। ध्यान मुद्रा वाली तस्वीरों से बचें और जागृत मुद्रा वाली मूर्तियां लगाएं। इससे आपका सफर सुरक्षित और सुखमय रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

