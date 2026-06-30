गलती से भी किसी से उधार ना लें ये 5 चीजें, बढ़ेगा अशुभ प्रभाव छीन जाएगी घर की खुशहाली
गलती से भी किसी से उधार ना लें ये 5 चीजें - घड़ी, रुमाल, झाड़ू, नमक और तेल। वास्तु शास्त्र के अनुसार इनका लेन-देन करने से घर में अशुभ प्रभाव बढ़ता है और खुशहाली छिन जाती है। जानिए इन वस्तुओं को उधार लेने-देने से क्या नुकसान हो सकता है और कैसे बचें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर चीज में एक खास ऊर्जा होती है। कुछ चीजों का उधार लेना या देना अनजाने में आपके जीवन की शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। इन वस्तुओं की ऊर्जा एक घर से दूसरे घर में जाती है और अगर वह नकारात्मक हो, तो परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए गलती से भी इन पांच चीजों का उधार लेने या देने से बचें। इससे घर की खुशहाली बनी रहती है और अशुभ प्रभाव कम होता है।
घड़ी उधार लेना या देना क्यों अशुभ?
घड़ी समय, प्रगति और भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। अपनी घड़ी किसी को देने से आप अपनी अच्छी ऊर्जा और समय की गति भी साझा कर रहे होते हैं। वहीं किसी और की घड़ी पहनने से उसकी अच्छी या बुरी ऊर्जा आपके जीवन में आ जाती है। इससे कामों में रुकावट, तरक्की धीमी पड़ना, रिश्तों में मतभेद और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वास्तु के अनुसार, घड़ी व्यक्तिगत वस्तु है, इसलिए इसे कभी उधार ना लें और ना दें।
रुमाल से जुड़ी वास्तु सावधानी
रुमाल व्यक्ति की निजी भावनाओं और मानसिक स्थिति की ऊर्जा को सोख लेता है। अपना रुमाल किसी को देना या किसी का इस्तेमाल करना रिश्तों में गलतफहमी और कड़वाहट पैदा कर सकता है। वास्तु कहता है कि रुमाल की ऊर्जा बहुत व्यक्तिगत होती है। इससे मनमुटाव, विश्वास की कमी और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए रुमाल का लेन-देन हमेशा टालें।
झाड़ू उधार लेने का नुकसान
झाड़ू घर की बरकत और लक्ष्मी ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। दूसरे की झाड़ू इस्तेमाल करने से उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। इससे धन हानि, खर्च बढ़ना और घर में कलह हो सकती है। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे उधार लेने या देने से घर की समृद्धि प्रभावित होती है और लक्ष्मी कृपा कम हो सकती है।
शाम के समय सफेद चीजें उधार ना दें
शाम का समय ऊर्जा परिवर्तन का होता है। इस समय दूध, दही, चीनी, चावल या नमक जैसी सफेद चीजें उधार देना अशुभ माना जाता है। ये वस्तुएं समृद्धि और शांति का प्रतीक हैं। शाम को इन्हें घर से बाहर भेजने से बरकत घट सकती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए सफेद चीजों का लेन-देन सुबह या दोपहर में ही करें।
नमक और तेल का लेन-देन
नमक और तेल दोनों ही घर की ऊर्जा को प्रभावित करने वाली वस्तुएं हैं। इनका उधार लेना या देना वास्तु में नकारात्मक माना जाता है। नमक से जुड़ी ऊर्जा परिवार की स्थिरता से संबंधित है। तेल स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इनका आदान-प्रदान करने से घर में अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक तंगी आ सकती है। हमेशा इन्हें खरीदकर ही इस्तेमाल करें।
इन नियमों का पालन करने से मिलेगा लाभ
इन 5 चीजों का उधार लेने-देने से बचने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तु नियमों का पालन करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, धन स्थिर रहता है और मानसिक शांति मिलती है। छोटी-छोटी आदतें जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अगर कभी मजबूरी में उधार लेना पड़े, तो वापस करते समय थोड़ा सा ज्यादा देकर लौटाएं। इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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