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Vastu Shastra: नमक के डिब्बे में रख दें बस 5 लौंग, दूर होंगी आपकी दो दिक्कतें

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Salt Clove Vastu Upay: अगर आप नमक के डिब्बे में 5 लौंग रख देंगे तो इसके कई फायदे मिलेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर इस उपाय को करने का सही और आसान तरीका क्या है?

Vastu Shastra: नमक के डिब्बे में रख दें बस 5 लौंग, दूर होंगी आपकी दो दिक्कतें

वास्तुशास्त्र में हर एक चीज को एनर्जी से जुड़ा बताया जाता है। वहीं कुछ छोटे-छोटे उपाय भी हैं जिन्हें करने से घर का माहौल और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन्हीं में से एक उपाय नमक के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि अगर नमक के डिब्बे में 5 लौंग रख दिए जाएं तो इससे जिंदगी की कई मुश्किलें दूर हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार अगर सही विधि के साथ इस उपाय को किया गया तो पैसों की दिक्कत से लेकर घर की नेगेटिव एनर्जी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस उपाय को करने का सही तरीका क्या है और इससे मिलने वाले लाभ को डिटेल में जानेंगे।

नमक के डिब्बे में 5 लौंग रखने से मिलेंगे ये फायदे

1. आर्थिक तंगी होगी दूर

वास्तुशास्त्र मान्यता है कि नमक का संबंध राहु-केतु और चंद्रमा से है। वहीं लौंग को पॉजिटिव एनर्जी और मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब नमक के डिब्बे में 5 लौंग रख दी जाए तो इससे जिंदगी में पैसों का फ्लो अच्छा होता है। वहीं रुके हुए पैसों के मिलने के भी योग बनने लगते हैं। इस उपाय को सही से किया जाए तो फिजूलखर्ची भी कंट्रोल में आने लगती है।

2. घर के कलेश होंगे कम

अगर आपके घर में बिना वजह के तनाव की स्थिति बनी रहती है और लोग छोटी-छोटी बात पर ही बहसबाजी करने लगते हैं तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसी स्थिति में भारीपन सा महसूस होता है। नमक और लौंग वाले उपाय से नेगेटिविटी काफी हद तक कम होती है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल बनता है और घर में सुख-शांति फिर से लौटकर वापस आती है।

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ऐसे करें नमक और लौंग वाला उपाय

इस बात का ध्यान रखें कि नमक कभी भी प्लास्टिक या स्टील के डिब्बे में नहीं रखना है। वास्तु के अनुसार नमक को हमेशा कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। अब इसमें 5 लौंग डाल दें। कोशिश करें कि ये साबुत हो और इसका फूल टूटा हुआ ना हो। शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन नमक के अंदर लौंग को हल्का सा दबाकर रखें। अब इस डिब्बे को किचन के किसी साफ जगह पर रख दें।

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जान लें काम की बात

1. आप इस नमक का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के काम में कर सकते हैं। खाने में भी डाल सकते हैं।

2. लौंग में नमी आ जाए तो इसे किसी पौधे की मिट्टी में दबा दें। अब इनकी जगह डिब्बे में नए 5 लौंग डाल दें।

3. डिब्बे को ऐसे रखें कि लोगों की बाहर के लोगों की नजर इस पर ना पड़ें। ना ही इस उपाय का लोगों के साथ जिक्र करें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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