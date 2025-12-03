वास्तु शास्त्र: मनी प्लांट लगाने से भी नहीं मिल रहा लाभ? जान लें इसे रखने की सही दिशा

संक्षेप: Money Plant Right Direction: वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को सबसे सकारात्मक पौधा बताया गया है। हालांकि इसे लगाने की सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि गलत जगह इसे रखने से कंगाली का रास्ता भी खुल जाता है।

Money Plant Vastu Tips: वास्तुशास्त्र में सिर्फ कमरों की दिशा और चीजों के प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। इस शास्त्र में हर एक उस चीज का जिक्र किया गया है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। फिर चाहे वो पेड़-पौधे ही क्यों ना हो? वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे पौधे हैं, जो घर में जरूर लगाने चाहिए। इनमें से एक है मनी प्लांट। इस पौधे को लेकर मान्यता है कि इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। साथ ही अगर ये ठीक से फले-फूले तो इसकी ऊर्जा से घर में धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। हालांकि शास्त्र के हिसाब से इसका सही दिशा में होना जरूरी है। अगर इसे सही दिशा में ना लगाया जाए तो ये कंगाली का रास्ता भी आसानी से खोल देता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मनी प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए?

इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट मनी प्लांट ऐसा पौधा है, जिसे बालकनी के अलावा घर के अंदर भी आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही इसे लोग ऑफिस डेस्क पर भी रखना पसंद करते हैं। अगर मनी प्लांट को सही दिशा में रखा जाए तो ये दोगुना ज्यादा फल भी दे सकता है। शास्त्र के नियमों के अनुसार इस पौधे को हमेशा अग्नि कोण दिशा में लगाना शुभ होता है। बता दें कि शास्त्र में अग्नि कोण दिशा दक्षिण-पूर्व दिशा को बताया गया है। इस दिशा का संबंध सीधे तौर पर शुक्र ग्रह होता है। ऐसे में इस दिशा में मनी प्लांट को लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर बात की जाए कि इसे किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए तो शास्त्र में इसका भी जिक्र है। इसके अनुसार मनी प्लांट को कभी भी घर के उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए।

इन बातों का भी रखें ध्यान मनी प्लांट का पौधा इस तरह से लगाए कि इसकी पत्तियां जमीन को ना छुएं। इसे बेल की तरह किसी जगह पर सहारा दे दें। साथ ही जब भी इसकी पत्तियां सूखती जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है। ऐसे में मनी प्लांट को लगाने के बाद इन चीजों का समय-समय पर ध्यान रखना जरूरी है।