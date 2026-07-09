Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vastu Tips: बेडरूम में भी बिखरे रहते हैं चार्जर और तार? जानिए इसके 2 बड़े नुकसान

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Mobile Charger Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में बहुत सारे तार रखना आपको मुश्किल में डाल सकता है। जानिए इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? 

Vastu Tips: बेडरूम में भी बिखरे रहते हैं चार्जर और तार? जानिए इसके 2 बड़े नुकसान

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का हर एक कमरा अलग एनर्जी लिए हुए होता है। वहीं बेडरूम को सबसे शांत कोना माना जाता है। यहां पर लोग रिलेक्स करते हैं और ऐसे में इस कमरे की एनर्जी काफी पॉजिटिव होनी चाहिए। हालांकि जाने-अनजाने में हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका असर जिंदगी पर बुरी तरह से पड़ता है। ऐसे में बेडरूम को हमेशा साफ-सुथरा और सलीके से रखने की सलाह दी जाती है। तमाम लोग बेड के पास ही अपने फोन को चार्ज करते हैं।

ऐसे में कई दफा चार्जर से लेकर एक्सटेंशन बोर्ड वगैहर बेड के पास ही रह जाते हैं। माना जाता है कि बेडरूम में बिखरे हुए तार और इलेक्ट्रॉनिक सामान पॉजिटिव एनर्जी को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जानिए इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

बेडरूम में उलझे तार देते हैं ये नुकसान

1. वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार अगर बेडरूम में उलझा हुआ तार या फिर चार्जर वगैरह रखा है तो ये पॉजिटिव एनर्जी को कमरे में आने से रोकेंगे। माना जाता है कि इस वजह से इसका असर परिवार के सदस्योंं पर बुरी तरह से पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि हर छोटी-छोटी बात पर बहसबाजी होने लगे। ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि बात-बात पर चिड़चिड़ापन हो। इसके अलावा आपसी तालमेल में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में बेडरूम को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। वहीं चार्जर वगैरह को इस्तेमाल करने के बाद किसी ड्रॉवर में रख देना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Vastu Shastra: बेड के नीचे झाड़ू रखने से होंगे 3 नुकसान, जानें सही जगह और दिशा

2. बेड के आसपास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखना वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे नींद बुरी तरह से प्रभावित होती है और इसी वजह से तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में बैचनी महसूस हो सकती है और हर छोटी-छोटी बात भी बेवजह परेशान कर सकती है। जिसका असर ओवरऑल पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसी वजह से कोशिश करनी चाहिए कि बेडरूम में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे जाए।

ये भी पढ़ें:Vastu Tips: घर की चौखट पर एक दीये से दूसरा दीया जलाना है अशुभ, जानें नुकसान

वास्तु के हिसाब से करें ये उपाय

1. कोशिश करें कि चार्जर या फिर किसी भी तरह के तार को आप इस्तेमाल करके किसी बॉक्स में रख दें।

2. अगर आप सोने जा रहे हैं तो फोन को बेड पर ना रखें। इसे आप आस पास रखे हुए ड्रॉवर में रख दें।

3. अगर कोई चार्जर खराब हो चुका है तो उसे बेडरूम में इकट्ठा करके ना रखें। समय रहते हुए इसे बदल लें या बेडरूम से हटा दें।

4. ऐसा ना हो कि बेड के आसपास आपने तारों का जाल बिछा रखा है। वास्तु के अनुसार ये सही तरीका नहीं है।

ये भी पढ़ें:Vastu Shastra: फ्यूज बल्ब बदलने में कर रहे हैं आलस? हो सकते हैं ये 4 नुकसान

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

और पढ़ें
Vastu Shastra Vastu Tips
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने