Vastu Shastra: बेड के सिरहाने दवाइयां रखना सही होता है या नहीं

संक्षेप: वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, सिरहाने दवाइयां रखने से ना केवल स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि मन की शांति, नींद और चंद्रमा-राहु जैसे ग्रहों की ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है।

आजकल कई लोग बीमारी या नियमित दवा लेने की वजह से दवाइयों की छोटी बोतल या स्ट्रिप बेड के सिरहाने रखकर सोते हैं, ताकि रात में जरूरत पड़े तो तुरंत ले सकें। यह आदत बहुत आम है, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यह एक बहुत बड़ी गलती है। सिरहाने दवाइयां रखने से ना केवल स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि मन की शांति, नींद और चंद्रमा-राहु जैसे ग्रहों की ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है। वास्तु में शयन कक्ष को आराम, स्वास्थ्य और चंद्रमा से जोड़ा जाता है। दवाइयां बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। इन्हें सिर के पास रखने से ये ऊर्जा रात भर आपके और आपके मन पर असर करती रहती है। आइए जानते हैं कि यह आदत क्यों हानिकारक है और इससे बचने के क्या उपाय हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दवाइयों को सिरहाने रखने से चंद्रमा और राहु पर पड़ता है असर ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, भावनाएं, नींद और स्वास्थ्य का कारक ग्रह है। सिरहाने दवाइयां रखने से चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इससे नींद में खलल पड़ता है, बुरे सपने आते हैं, सुबह उठने पर थकान महसूस होती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। दूसरी ओर राहु ग्रह अचानक आने वाली समस्याओं, भ्रम और रहस्यमय बीमारियों का कारक है। दवाइयां राहु की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। सिरहाने रखने से राहु सक्रिय हो जाता है, जिससे मानसिक उलझन, बेचैनी और रहस्यमय बीमारियां बढ़ती हैं।

सिरहाने दवाइयां रखने से मानसिक और शारीरिक प्रभाव सिरहाने दवाइयां रखने से मन अनजाने में बीमारी को स्वीकार कर लेता है। ज्योतिष में इसे मन का रोग को आमंत्रित करना कहा जाता है। इससे बीमारी ठीक होने में ज्यादा समय लगता है या एक बीमारी ठीक होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। रात में सोते समय हमारा शरीर ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करता है। दवाइयां (खासकर पुरानी या बासी) नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। सिरहाने रखने से यह ऊर्जा रात भर आपके सिर और मन पर पड़ती रहती है। नतीजा सुबह उठने पर ताजगी नहीं मिलती, सिर भारी रहता है और दिनभर सुस्ती बनी रहती है।

वास्तु शास्त्र में शयन कक्ष और दवाइयों का स्थान वास्तु के अनुसार, शयन कक्ष पूरी तरह सकारात्मक और स्वच्छ होना चाहिए। दवाइयां नकारात्मकता और रोग का प्रतीक हैं। इन्हें सिरहाने रखना वास्तु दोष पैदा करता है। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दवाइयों को हमेशा शयन कक्ष से बाहर किसी बंद अलमारी या मेडिसिन बॉक्स में रखें। अगर शयन कक्ष में ही रखना जरूरी हो, तो दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) की दराज या कैबिनेट में रखें। सिरहाने या बिस्तर के नीचे कभी ना रखें। बिस्तर के नीचे रखी दवाइयां नींद और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती हैं।

दवाइयों को सही तरीके से रखने के उपाय और सावधानियां दवाइयों को सिरहाने से हटाकर सही जगह रखने से चंद्रमा और राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। रोज रात को सोने से पहले कमरे में गंगाजल का छिड़काव करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें। दवाइयों को कभी खुले में ना रखें। इस्तेमाल के बाद तुरंत बंद करके रखें। पुरानी या एक्सपायर दवाइयों को तुरंत नष्ट करें। अगर कोई पुरानी बीमारी है, तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और नींद अच्छी आती है।

बेड के सिरहाने दवाइयां रखना सुविधा के लिए लगता है, लेकिन यह ज्योतिष और वास्तु के अनुसार स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए हानिकारक है। दवाइयों को सही जगह रखकर और कुछ सरल उपाय अपनाकर आप चंद्रमा-राहु की ऊर्जा को संतुलित रख सकते हैं। इससे नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा।