Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Shastra Know these Vastu rules before building a house there will be prosperity in life
Vastu shastra: घर बनवाने से पहले जान लें ये वास्तु नियम, ना करें ये गलतियां

Vastu shastra: घर बनवाने से पहले जान लें ये वास्तु नियम, ना करें ये गलतियां

संक्षेप:

घर बनवाते समय वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है और धन-धान्य में कोई कमी नहीं रहती है। मकान बनवाते समय खिड़कियों का पूरा ध्यान रखें। घर में खिड़कियों की जगह हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। घर में बड़ी से बड़ी खिड़की बनाने का प्रयास करें।

Feb 03, 2026 04:32 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
नए घर का निर्माण करवाते समय लोग शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हैं। वहीं, वास्तु शास्त्र में घर बनवाने को लेकर कई बातें बताई गई हैं। कहते हैं यदि घर बनवाते समय वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। लेकिन जब घर वास्तु के अनुरूप नहीं बना हो, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ता है। इससे घर की सुख और शांति छिन जाती है। ऐसे में घर बनवाते समय वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है और धन-धान्य में कोई कमी नहीं रहती है।

नींव से जुड़े वास्तु नियम
घर बनवाते समय सबसे पहले नींव रखी जाती है। घर की नींव हमेशा उचित दिशा में होना आवश्यक होता है। वास्तु के मुताबिक नींव की खुदाई और भूमि पूजन हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा से ही कराना चाहिए। इसे सुख-समृद्धि की दिशा कहते हैं। इसे भगवान शिव का निवास स्थान और देवताओं की दिशा भी माना गया है। यह ज्ञान, विद्या और सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत है। इसके अलावा पश्चिम की दिशा को सबसे अंतिम में खोदना चाहिए। वहीं, दक्षिण की दिशा में नींव भरने का काम करना चाहिए। मकान में सबसे पहले दक्षिण की दीवार और उसके बाद पश्चिम की दिशा की दीवार बनवानी चाहिए। सबसे अंत में उत्तर व पूर्व दिशा में दीवार बनवाएं।

वास्तु के अनुसार, मकान की नींव में पहली ईंट हमेशा स्थिर लग्न, शुभ मुहूर्त और शुभ दिन पर ही कराना चाहिए। इससे बाधाएं नहीं आती है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा धन के योग भी बनते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जिस लग्न अथवा राशि में आप नींव रखें वह आठवीं नहीं होनी चाहिए।

नहीं लगवाएं पुरानी चीजें
मकान बनवाते समय कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग मकान में पुरानी लकड़ी, लोहा आदि लगवाते हैं। लेकिन यह वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। इसका असर सेहत पर भी पड़ता है। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं।

बीच में ना रोकें कार्य
घर निर्णाण कार्य यदि आपने शुरू करवा दिया है, तो बीच-बीच में इसे नहीं रोकना चाहिए। इसे कंप्लीट करवाकर ही बैठें। मान्यता है कि इससे राहु का वास हो जाता है। इससे घर के सदस्यों में मनमुटाव रहता है। साथ ही छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं।

खिड़की और नल की दिशा
मकान बनवाते समय खिड़कियों का पूरा ध्यान रखें। घर में खिड़कियों की जगह हमेशा उत्तर व पूर्व में होनी चाहिए। घर में बड़ी से बड़ी खिड़की बनाने का प्रयास करें। साथ ही नल की दिशा का भी ध्यान रखें। पानी का नल लगाने के लिए उत्तर या पूर्व की दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। भूलकर भी किसी नल को दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
