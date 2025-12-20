वास्तु शास्त्र: खाने की थाली से जुड़े इन नियमों का करें पालन, घर की समस्याएं होंगी दूर

संक्षेप: गलत दिशा में खाना बनाना या खाना खाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं, धन हानि, कलह और मानसिक तनाव बढ़ता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, खाने की थाली और किचन से जुड़े कुछ सरल नियमों का पालन करने से घर की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं।

वास्तु शास्त्र में रसोईघर और खाने की थाली को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि भोजन जीवन का आधार है। भोजन से हमारी ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि जुड़ी होती है। गलत दिशा में खाना बनाना या खाना खाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं, धन हानि, कलह और मानसिक तनाव बढ़ता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, खाने की थाली और किचन से जुड़े कुछ सरल नियमों का पालन करने से घर की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

रसोईघर और खाना बनाने की सही दिशा वास्तु में रसोईघर को घर के आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) में बनाना सबसे शुभ है। यहां अग्नि तत्व का प्रभाव रहता है। खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे भोजन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर रसोई उत्तर-पूर्व में है तो भी ठीक है, लेकिन पश्चिम या उत्तर में बनाना अशुभ है। गलत दिशा में खाना बनाने से घर में कलह और आर्थिक परेशानी बढ़ती है। नए घर बनवाते समय इस नियम का विशेष ध्यान रखें।

खाना खाने की थाली और दिशा का महत्व खाना खाते समय थाली में भोजन परोसने से पहले उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। खाना खाते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे सूर्य की ऊर्जा मिलती है और बुद्धि तेज होती है। उत्तर दिशा भी अच्छी है, क्योंकि यह कुबेर की दिशा है और धन वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना कभी ना खाएं, यह पितरों की दिशा है और इससे स्वास्थ्य हानि और नकारात्मकता आती है। पश्चिम दिशा में खाने से मध्यम फल मिलता है। परिवार सहित एक साथ पूर्व दिशा में मुंह करके खाना खाएं, तो घर में एकता और सुख बढ़ता है।

थाली में भोजन परोसने और खाने के नियम थाली में भोजन परोसते समय सबसे पहले रोटी या चावल रखें, यह लक्ष्मी का प्रतीक है। नमक दाहिनी ओर और अचार-चटनी बाईं ओर रखें। थाली स्टील या कांसे की हो तो बेहतर है, प्लास्टिक या टूटी थाली ना इस्तेमाल करें। खाना खाते समय चुपचाप खाएं, टीवी या मोबाइल ना देखें, इससे भोजन की ऊर्जा कम होती है। बचा हुआ भोजन फेंके नहीं, पक्षियों को डालें या कंपोस्ट बनाएं। थाली में भोजन बर्बाद ना करें, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। खाना खाने के बाद थाली धोकर ही उठें, गंदी थाली छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

इन गलतियों से बचें: रसोई में कचरा या गंदगी ना रखें, इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है।

खाना बनाते समय क्रोध या झगड़ा ना करें, भोजन में नकारात्मकता चली जाती है।

थाली में भोजन अधूरा छोड़कर ना उठें।

रात का बचा भोजन सुबह ना खाएं, ताजा भोजन बनाएं।

किचन में काले रंग का उपयोग ना करें, हल्के रंग रखें। इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन की कमी नहीं होती और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। वास्तु के ये छोटे नियम जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं।