Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu shastra ke anusar bandanwar lagane ki vidhi kya vastu tips in hindi
Vastu tips: वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट पर बंदनवार कैसे लगाएं

Vastu tips: वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट पर बंदनवार कैसे लगाएं

संक्षेप: vastu tips in hindi:दिवाली पर सभी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनके स्वागत के लिए अपने घर को सजाते हैं। इसके लिए सभी घरों में बंदनवार लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घर में बंदनवार जरूर लगाना चाहिए।  

Fri, 17 Oct 2025 10:08 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली पर सभी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनके स्वागत के लिए अपने घर को सजाते हैं। इसके लिए सभी घरों में बंदनवार लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घर में बंदनवार जरूर लगाना चाहिए। लेकिन आपको वास्तु के अनुसार बंदनवार लगाने की विधि पता होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बंदनवार लगाने की विधि क्या है, यहां जानें

बंदनवार घर या मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाने वाला तोरण अलंकरण है। यह शुभता एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह विवाह, त्योहारों एवं पूजा के मौके पर विशेष लगाया जाता है। बंदनवार आम, अशोक के पत्ते, फूल आदि से बनाते हैं।

उत्तर दिशा में हरे रंग की बंदनवार शुभ होती है। पूर्व दिशा में नारंगी रंग की बंदनवार शुभ होती है। पश्चिम दिशा में सफेद या फिर रंग-बिरंगी बंदनवार शुभ होती है। इस प्रकार रंगों के बदनवार घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर मां लक्ष्मी करेंगी धन वृद्धि, तिजोरी से जुड़ी ये बातें जानें

दक्षिण दिशा के द्वार में लाल रंग की बंदनवार शुभ होती है। बंदनवार को हर साल बदल देना चाहिए। पत्तों की बंदनवार जल्दी हटा लेनी चाहिए। सूखे पत्तों से नेगेटिव एनर्जी आती है।

आम के पत्ते न सिर्फ तोरण बनाने के लिए खास है, बल्कि पूजा में भी इनका इस्तेमाल होता है। अगर आप के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो अशोक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के बाद गंगाजल को आम के पत्ते की सहायता से घर के कोनों में छिड़कना चाहिए। आम के पत्तों के बंदनवार पर गंगाजल छिड़क कर दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने