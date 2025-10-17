Vastu tips: वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट पर बंदनवार कैसे लगाएं
संक्षेप: vastu tips in hindi:दिवाली पर सभी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनके स्वागत के लिए अपने घर को सजाते हैं। इसके लिए सभी घरों में बंदनवार लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घर में बंदनवार जरूर लगाना चाहिए।
दिवाली पर सभी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनके स्वागत के लिए अपने घर को सजाते हैं। इसके लिए सभी घरों में बंदनवार लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घर में बंदनवार जरूर लगाना चाहिए। लेकिन आपको वास्तु के अनुसार बंदनवार लगाने की विधि पता होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बंदनवार लगाने की विधि क्या है, यहां जानें
बंदनवार घर या मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाने वाला तोरण अलंकरण है। यह शुभता एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह विवाह, त्योहारों एवं पूजा के मौके पर विशेष लगाया जाता है। बंदनवार आम, अशोक के पत्ते, फूल आदि से बनाते हैं।
उत्तर दिशा में हरे रंग की बंदनवार शुभ होती है। पूर्व दिशा में नारंगी रंग की बंदनवार शुभ होती है। पश्चिम दिशा में सफेद या फिर रंग-बिरंगी बंदनवार शुभ होती है। इस प्रकार रंगों के बदनवार घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं।
दक्षिण दिशा के द्वार में लाल रंग की बंदनवार शुभ होती है। बंदनवार को हर साल बदल देना चाहिए। पत्तों की बंदनवार जल्दी हटा लेनी चाहिए। सूखे पत्तों से नेगेटिव एनर्जी आती है।
आम के पत्ते न सिर्फ तोरण बनाने के लिए खास है, बल्कि पूजा में भी इनका इस्तेमाल होता है। अगर आप के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो अशोक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के बाद गंगाजल को आम के पत्ते की सहायता से घर के कोनों में छिड़कना चाहिए। आम के पत्तों के बंदनवार पर गंगाजल छिड़क कर दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)