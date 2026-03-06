वास्तु शास्त्र: मोर से लेकर 7 घोड़े तक, दीवार पर इन 5 तस्वीरों को टांगने से घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि, जानिए नियम
वास्तु शास्त्र में घर की दीवारों पर लगाई जाने वाली तस्वीरें केवल सजावट नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं। ये चित्र घर में सुख, समृद्धि, धन, सफलता और शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वास्तु शास्त्र में घर की दीवारों पर लगाई जाने वाली तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये चित्र ना केवल घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और घर में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और शांति लाते हैं। कुछ विशेष चित्र जैसे जलप्रपात, 7 घोड़े, मोर, पहाड़ और भगवान गणेश की तस्वीरें वास्तु के अनुसार घर की दिशा और स्थान के अनुसार लगाने से विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इन 5 तस्वीरों के वास्तु नियम, सही दिशा और इनके फायदे।
जलप्रपात या बहते पानी का चित्र
वास्तु में जलप्रपात या बहते पानी का चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। यह चित्र उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना सबसे उत्तम होता है।
- उत्तर दिशा में लगाने से धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक तंगी दूर होती है।
- पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य और नई शुरुआत के योग बनते हैं।
- इस चित्र को घर के मुख्य द्वार के सामने या लिविंग रूम की उत्तर दीवार पर लगाएं।
- ध्यान रखें कि पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं।
- यह चित्र घर में ताजगी, शांति और धन-धान्य की वृद्धि लाता है।
7 घोड़ों की पेंटिंग या फोटो
वास्तु में 7 घोड़ों की तस्वीर सफलता, गति और ऊर्जा का प्रतीक है। 7 घोड़े सूर्य की ऊर्जा को दर्शाते हैं और घर में तरक्की लाते हैं।
- इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है।
- उत्तर दिशा में लगाने से करियर में तरक्की और धन लाभ होता है।
- घोड़ों का मुंह घर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं।
- घोड़ों की संख्या 7 ही रखें, इससे ऊर्जा संतुलित रहती है।
- यह चित्र नौकरी, बिजनेस में सफलता और तेजी से काम पूरा करने में मदद करता है।
मोर की पेंटिंग या फोटो
मोर वास्तु में सौंदर्य, समृद्धि और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मोर की तस्वीर घर में सकारात्मकता और सौभाग्य लाती है।
- इसे दक्षिण या दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा है।
- मोर का मुंह घर की ओर होना चाहिए।
- मोर की पूंछ फैली हुई और रंग-बिरंगी हो तो विशेष लाभ मिलता है।
- यह चित्र घर में सौंदर्य, प्रेम और लक्ष्मी कृपा बढ़ाता है।
- मोर की तस्वीर से घर में कलह कम होता है और पारिवारिक सुख बढ़ता है।
पहाड़ या पर्वत का फोटो
पहाड़ या पर्वत का चित्र स्थिरता, मजबूती और सुरक्षा का प्रतीक है। वास्तु में इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से घर की नींव मजबूत होती है।
- उत्तर दिशा में लगाने से आर्थिक स्थिरता और धन संचय होता है।
- पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य और नई शुरुआत के योग बनते हैं।
- पहाड़ का चित्र हरा-भरा और सूर्योदय के साथ हो तो अधिक शुभ होता है।
- यह चित्र घर में स्थिरता लाता है और आर्थिक उतार-चढ़ाव को कम करता है।
भगवान गणेश का फोटो
भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। इनकी तस्वीर घर में सुख-समृद्धि और बुद्धि का प्रतीक है।
- इसे उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम है।
- गणेश जी का चित्र मुंह घर की ओर होना चाहिए।
- लड्डू गोपाल या बाल गणेश का चित्र विशेष फलदायी होता है।
- यह चित्र घर में सभी बाधाएं दूर करता है और बुद्धि व समृद्धि बढ़ाता है।
इन 5 तस्वीरों को वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जलप्रपात और 7 घोड़े धन प्रवाह और तरक्की लाते हैं, मोर सौंदर्य और लक्ष्मी कृपा बढ़ाता है, पहाड़ स्थिरता देता है और गणेश जी बाधाओं को दूर करते हैं। आज ही इन चित्रों को सही दिशा में लगाएं और घर में सुख-समृद्धि का अनुभव करें। वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
