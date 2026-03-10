Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र: गृह प्रवेश के दौरान जरूर करें ये 5 काम, मिलेगा शुभ परिणाम

Mar 10, 2026 04:27 pm IST
नए घर में प्रवेश करते समय कुछ विशेष कार्य करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, वास्तु दोष दूर होते हैं और परिवार में शांति, समृद्धि एवं सौभाग्य स्थापित होता है।

गृह प्रवेश नए घर में प्रवेश करने का एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण संस्कार है। वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म में इसे नई शुरुआत और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नए घर में प्रवेश करते समय कुछ विशेष कार्य करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, वास्तु दोष दूर होते हैं और परिवार में शांति, समृद्धि एवं सौभाग्य स्थापित होता है। आइए जानते हैं गृह प्रवेश के दौरान जरूर करने वाले 5 महत्वपूर्ण काम, जो आपके घर को सुख-शांति और धन-धान्य का केंद्र बनाते हैं।

लक्ष्मी-गणेश की चांदी की मूर्ति स्थापित करें

गृह प्रवेश के समय यथाशक्ति चांदी की छोटी लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति घर के मुख्य पूजा स्थल या मुख्य द्वार के पास स्थापित करें। चांदी शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी धन और वैभव की देवी हैं, जबकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। दोनों की संयुक्त उपस्थिति घर में धन-धान्य की वृद्धि और सभी बाधाओं के निवारण का आशीर्वाद देती है। मूर्ति स्थापना के बाद दोनों को लाल कपड़े पर विराजमान करें और रोजाना दीपक जलाकर पूजन करें।

कनकधारा स्तोत्र और श्रीसूक्त का पाठ अवश्य करें

गृह प्रवेश पूजा में कनकधारा स्तोत्र (मां लक्ष्मी को समर्पित) और श्रीसूक्त (ऋग्वेद से लक्ष्मी स्तुति) का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन की निरंतर वृद्धि होती है। श्रीसूक्त पाठ से घर में सुख-समृद्धि, वैभव और सौभाग्य स्थापित होता है। पूजा के दौरान पुरोहित या घर का कोई सदस्य इन दोनों स्तोत्रों का पाठ करे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

मजदूरों-कार्यकर्ताओं को सम्मानपूर्वक मेहनताना और मिठाई दें

गृह प्रवेश से पहले घर के निर्माण में लगे मजदूरों, कारीगरों और अन्य कार्यकर्ताओं को उनका पूरा मेहनताना (मजदूरी) और मिठाई अवश्य दें। यह कार्य अत्यंत शुभ माना जाता है। जिन लोगों ने आपके नए घर को बनाने में श्रम दिया, उनका सम्मान करना घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या श्रमिकों की ओर से उत्पन्न होने वाली बाधा नहीं आती। यह परंपरा वास्तु शास्त्र में भी अनिवार्य मानी गई है।

पूजा के साथ मंदिर की पूजा और सभी दिशाओं में दीपक दिखाएं

गृह प्रवेश पूजा के समय घर के मुख्य पूजा स्थल के अलावा घर में बने छोटे-छोटे मंदिर या देव स्थान की भी पूजा अवश्य करें। साथ ही प्रत्येक कमरे और रसोई में कपूर या घी का दीपक दिखाएं। यह कार्य घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश का संचार करता है। वास्तु अनुसार, घर के सभी कमरों में दीपक दिखाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में दिव्य प्रकाश फैलता है। रसोई में दीपक दिखाना विशेष रूप से अन्न-धान्य की वृद्धि के लिए शुभ होता है।

वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, योगिनी पूजन और क्षेत्रपाल पूजन जरूर करें

गृह प्रवेश पूजा में केवल सामान्य पूजा ही नहीं, बल्कि वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, योगिनी पूजन और क्षेत्रपाल पूजन भी अनिवार्य है।

  • वास्तु पूजन से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं।
  • नवग्रह पूजन से ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है।
  • योगिनी पूजन से घर की रक्षा होती है।
  • क्षेत्रपाल पूजन से घर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

ये पूजन पुरोहित से करवाएं। इससे घर में सभी दिशाओं की रक्षा होती है और परिवार सदा सुखी-समृद्ध रहता है।

गृह प्रवेश एक नई शुरुआत है। इन 5 कार्यों को श्रद्धापूर्वक करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपका नया घर सदा सुखमय बना रहे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

