Vastu Shastra: गंगाजल से करें ये उपाय, घर से दुर होगी नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी सुख-शांति
वास्तु शास्त्र में गंगाजल को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। जानिए गंगाजल से घर की नेगेटिविटी दूर करने के सरल और प्रभावी उपाय। गंगाजल के इस्तेमाल से वास्तु दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।
हिंदू धर्म में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे देवी गंगा का स्वरूप मानकर पूजा-अर्चना में उपयोग किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंगाजल में इतनी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा होती है कि यह घर की नकारात्मकता को दूर कर वातावरण को शुद्ध बना सकती है। आजकल के तनावपूर्ण जीवन में घर में बार-बार झगड़े, आर्थिक रुकावटें और मानसिक अशांति आम समस्या बन गई है। ऐसे में गंगाजल के सरल उपाय अपनाकर घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है।
गंगाजल क्यों है वास्तु में महत्वपूर्ण?
गंगाजल केवल जल नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का माध्यम है। वास्तु शास्त्र में इसे नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाला बताया गया है। गंगाजल घर के ब्रह्मस्थान, कोनों और मुख्य द्वार की ऊर्जा को शुद्ध करता है। नियमित उपयोग से वास्तु दोष दूर होते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, स्वास्थ्य सुधरता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़काव का उपाय
मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। अगर यहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाए तो पूरे घर पर असर पड़ता है। हफ्ते में एक या दो बार गंगाजल में थोड़ा साफ पानी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। आप दरवाजे के दोनों ओर हल्का गंगाजल भी डाल सकते हैं। इससे बाहर से आने वाली बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।
हल्दी के साथ गंगाजल का शक्तिशाली उपाय
घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए गंगाजल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर रोजाना पूजा के बाद पूरे घर में छिड़काव करें। हल्दी गंगाजल की शुद्धता को और बढ़ाती है। इस उपाय को नियमित करने से घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और परिवार में कलह कम होती है। विशेष रूप से सोमवार या शुक्रवार को यह उपाय करने से अधिक लाभ मिलता है।
गंगाजल से मिलने वाले प्रमुख लाभ
गंगाजल का नियमित उपयोग घर में शांति, सुख और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। इससे नकारात्मक विचार और तनाव कम होते हैं। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और नए अवसर खुलते हैं। गंगाजल का पूजा-पाठ में उपयोग करने से देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है।
गंगाजल का उपयोग करते समय रखें ये ध्यान
गंगाजल हमेशा साफ और सम्मानजनक स्थान पर रखें। इसे प्लास्टिक की बोतल में लंबे समय तक ना रखें। उपयोग से पहले गंगाजल को श्रद्धा से छूकर प्रणाम करें। शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन गंगाजल लाना शुभ माना जाता है। उपाय करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें, तभी पूरा लाभ मिलेगा।
गंगाजल के ये सरल उपाय अपनाकर आप अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर सुख-शांति और समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं। नियमितता और श्रद्धा से किए गए इन उपायों से जीवन में सकारात्मक बदलाव जल्दी दिखाई देंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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