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वास्तु शास्त्र: हड़बड़ी में फ्रिज पर आप तो नहीं रख देते हैं ये 3 चीजें? वास्तु दोष लगते ही हर काम में आएगी रुकावट

Apr 10, 2026 10:37 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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वास्तु और फ्रिज का कनेक्शन गहरा है। शास्त्र में फ्रिज से संबंधित कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिसे नजरअंदाज करने पर घर में वास्तु दोष लग सकता है। ऐसे में वास्तु के नियम जरूर जानने चाहिए। 

वास्तु शास्त्र: हड़बड़ी में फ्रिज पर आप तो नहीं रख देते हैं ये 3 चीजें? वास्तु दोष लगते ही हर काम में आएगी रुकावट

Fridge Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र का रोल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इस शास्त्र में हर चीज से जुड़ा कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। खासकर किचन वाला एरिया वास्तु की दुनिया में काफी खास माना जाता है। किचन में कौन सी चीज कहां रखी है और किन गलतियों के चलते वास्तु दोष लग सकता है, इसका जिक्र वास्तु में खूब होता है। बात करें फ्रिज की तो इसकी दशा और दिशा काफी मायने रखती है। अगर फ्रिज से जुड़ी वास्तु की कुछ गलतियां की जाए तो घर में वास्तु दोष भी लग सकता है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर फ्रिज से जुड़े वास्ते के कौन-कौन से नियम हैं?

फ्रिज के ऊपर ना रखें ये 3 चीजें

फ्रिज पर ना रखें दवाइयां

कई बार लोग अपनी सहूलियत के लिए फ्रिज पर कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिसकी जरूरत अक्सर होती है। आम तौर पर कई घरों में लोग फ्रिज के ऊपरी वाले हिस्से पर दवाइयां रख देते हैं और वास्तु के नियम के हिसाब से ये काफी खराब माना जाता है। नियम के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनके घरों में हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें बहुत होती हैं। ऐसे घरों में लोग हमेशा ही बीमार होते हैं। दवाइयों को हमेशा किसी बॉक्स या फिर अलमारी में रखना बेहतर होता है।

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फ्रिज पर ना रखें कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान

कई बार जगह की कमी होने के नाते लोग फ्रिज पर कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो नहीं रखनी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि कई घरों में लोग फ्रिज के ऊपर माइक्रोवेव, मिक्सर या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान रख देते हैं। हालांकि वास्तु में इसे सही नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार फ्रिज फायर एनर्जी वाला है और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी फायर एलीमेंट वाला ही होता है। ऐसे में दोनों का आसपास होना सही नहीं है। कोशिश करें कि फ्रिज पर कभी घड़ी और फोन भी ना रखें।

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फ्रिज पर ना रखें एक्वेरियम

डेकॉर के लिए लोग घरों में एक्वेरियम रखने का खूब शौक रखते हैं। वास्तु के अनुसार घर में एक्वेरियम रखना शुभ भी माना जाता है लेकिन इसे रखने के सही नियम और दशा वगैरह की सही नॉलेज भी जरूरी है। कई लोग एक्वेरियम को फ्रिज के ऊपर रख देते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। नियम के अनुसार अगर फ्रिज पर एक्वेरियम रखा जाता है तो इससे एनर्जी का बैलेंस बिगड़ता है। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि अगर फ्रिज पर एक्वेरियम रखने की गलती की जाती है तो इससे जिंदगी में तनाव बढ़ता है और काम में बाधा आती है। ऐसे में एक्वेरियम को किसी खुली जगह पर रखना बेहतर है जहां पर हवा और हल्की रोशनी का आगमन अच्छा हो।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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