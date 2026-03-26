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Kanya Pujan Vastu Shastra: कन्या पूजन के लिए शुभ नहीं है ये दिशा, अष्टमी और नवमी की पूजा में रखें इस बात का ध्यान

Mar 26, 2026 08:14 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Kanya Puja Right Direction: वास्तु शास्त्र के अनुसार कन्या पूजन के लिए भी सही दिशा होती है। आइए जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी और राम नवमी पर कन्या पूजन किस दिशा में करना शुभ और फलदायी होगा?

Kanya Pujan Vastu Shastra: कन्या पूजन के लिए शुभ नहीं है ये दिशा, अष्टमी और नवमी की पूजा में रखें इस बात का ध्यान

Kanya Pujan Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कई लोग इसे मानते हैं तो वहीं कइयों को इसके नियम ठीक से नहीं पता होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर एक चीज और काम की दिशा सही होनी चाहिए, तभी जाकर सफलता मिलती है और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और नवरात्रि का समापन कल रामनवमी के साथ ही हो जाएगा।

आज दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी को लोग महाअष्टमी भी कहते हैं और इस दिन कन्या पूजन करना काफी शुभ माना जाता है। अष्टमी के अलावा कई लोग नवमी में भी कंजक पूजते हैं। कन्या पूजन से जुड़ा वास्तु का एक नियम है, जिसका पालन करना फलदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये नियम क्या है?

कंजक पूजा की सही दिशा

चैत्र हो या फिर शारदीय नवरात्रि दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजने का विधान है। इस दौरान मां के स्वरूप के रूप में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है और उनके लिए भोग लगाया जाता है। इस दौरान लोग कन्याओं को घर में उस जगह बैठाते हैं जहां पर या तो मंदिर बना हो या फिर जिस तरह सही से भोग लगाया जा सके। हालांकि कन्या पूजन के लिए भी एक शुभ दिशा है, जिससे बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से कन्या पूजन के लिए घर का अग्नि कोण सबसे सही माना जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के दक्षिणी पूर्वी कोने में अग्नि कोण होता है।

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ईशान कोण सही दिशा क्यों नहीं?

सामान्य तौर पर वास्तु शास्त्र में ईशान कोई को सबसे सही माना जाता है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर कन्या पूजन इस दिशा में क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले तो बता दें कि ईशान कोण घर का उत्तर-पूर्व वाली दिशा है। मान्यता के हिसाब से इस दिशा में भगवान का वास होता है। यही वजह है कि इस दिशा में घर के मंदिर को बनवाने की सलाह दी जाती है। मां दुर्गा साहस और एनर्जी का सोर्स मानी जाती है। ऐसे में उन्हें अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है। बात करें ईशान कोण की तो इसका संबंध जल तत्व से होता है और इसी वजह से इस दिशा में कन्या पूजन करवाना सही नहीं है।

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कन्या पूजन के लिए शुभ समय

दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन (26 मार्च)

पहला मुहूर्त: सुबह 6:20 बजे से 7:52 बजे तक

दूसरा मुहूर्त: सुबह 10:56 बजे से दोपहर 2:01 बजे तक

राम नवमी कन्या पूजन (27 मार्च)

सुबह 10:06 बजे तक कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि के व्रत का पारण भी किया जाएगा।

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इस दिशा में ना करें कन्या पूजन

अब जान लेते हैं उस दिशा के बारे में जहां पर कन्या पूजन बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में कन्या पूजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में कन्या पूजन करने से पूजा का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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