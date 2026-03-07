Hindustan Hindi News
Vastu Tips: दांपत्य जीवन में प्यार और मिठास बनाए रखने के लिए इन बातों का रखें विशेष ध्यान

Mar 07, 2026 09:17 pm IST
वास्तु दोष से बचाव के लिए कुछ सरल नियम और उपाय अपनाने से दांपत्य जीवन में प्यार, मिठास और सद्भाव बना रहता है। आइए जानते हैं बेडरूम से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और दांपत्य सुख बढ़ाने के टिप्स।

वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने और वस्तु का विशेष महत्व होता है। पति-पत्नी का बेडरूम जहां सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है, वहां वास्तु नियमों का पालन नहीं करने से रिश्तों में तनाव, झगड़े और मनमुटाव बढ़ सकता है। वास्तु दोष से बचाव के लिए कुछ सरल नियम और उपाय अपनाने से दांपत्य जीवन में प्यार, मिठास और सद्भाव बना रहता है। आइए जानते हैं बेडरूम से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और दांपत्य सुख बढ़ाने के टिप्स।

बेडरूम का सही स्थान और बेड का चयन

वास्तु के अनुसार दांपत्य बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे रिश्तों में स्थिरता और मजबूती आती है। नवविवाहित जोड़ों को उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) का कमरा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अस्थिरता और तनाव लाती है। बेड की लकड़ी आम, लोहा या तेंदू की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रोग और आयु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। बेड के दोनों तरफ पर्याप्त जगह होनी चाहिए ताकि पति-पत्नी आसानी से उतर-चढ़ सकें। बेड दीवार से सटा ना हो।

बेडरूम में क्या नहीं रखना चाहिए

  • बेडरूम में पूजा घर या मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर मजबूरी हो, तो मंदिर पर पर्दा लगाकर रखें।
  • जूठे बर्तन, झाड़ू या कूड़ा कभी कमरे में ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।
  • युद्ध, हिंसा, डरावनी या उदास तस्वीरें (जैसे अकेले रोते व्यक्ति, टूटे रिश्ते की फोटो) ना लगाएं।
  • लाल बल्ब या बड़ा दर्पण बेड के सामने ना रखें। दर्पण सोते समय दिखाई दे तो रिश्ते में कलह बढ़ सकती है।

बेडरूम में रंग, फूल और प्रतीक

बेडरूम की दीवारों पर हल्के रंग जैसे हल्का नीला, हरा या क्रीम इस्तेमाल करें। गहरे रंग तनाव बढ़ाते हैं। लाल रंग के फूल कमरे में रखें, यह प्रेम और उत्साह का प्रतीक है। मोर पंख इस तरह लगाएं कि कमरे में प्रवेश करते समय दिखे और सोते समय भी नजर आए। मोर पंख वैवाहिक सुख और सौंदर्य बढ़ाता है। पति-पत्नी की साथ वाली खुशहाल तस्वीर लगाएं, यह रिश्ते में मिठास बनाए रखती है।

दांपत्य जीवन में तनाव दूर करने के वास्तु उपाय

बेड के पूर्व-उत्तर कोने में तांबे का बर्तन पानी से भरकर ढककर रखें। यह उपाय रिश्तों में शांति और प्रेम बढ़ाता है। दक्षिण-पश्चिम कोने में स्फटिक की बॉल रखें। इससे झगड़े और तनाव कम होते हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में खिड़की ना हो, तो वहां फेंगशुई की घंटियां लटकाएं। यह तनाव दूर कर रिश्तों में सामंजस्य लाती है। बेडरूम में साफ-सफाई रखें और रोजाना गंगाजल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है।

अतिरिक्त वास्तु टिप्स और सावधानियां

बेडरूम में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे - टीवी, मोबाइल चार्जर आदि ना रखें। ये नींद और रिश्तों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें, यह स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख के लिए शुभ है। बेडरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें और मुख्य द्वार से सीधे ना दिखे। नियमित रूप से कमरे में अगरबत्ती या धूप जलाएं और हनुमान चालीसा या राधा-कृष्ण भजन सुनें।

इन सरल वास्तु नियमों और उपायों का पालन करने से पति-पत्नी के बीच प्यार, विश्वास और मिठास बनी रहती है। वास्तु दोष दूर होने पर जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। यदि संभव हो तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपने बेडरूम को और बेहतर बनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

