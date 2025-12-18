वास्तु शास्त्र: करियर में नहीं मिल रही है मनचाही ग्रोथ? ऑफिस में कर लें ये छोटा सा उपाय

संक्षेप: वास्तु शास्त्र की प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकता है। अगर आपको मनचाही ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप एक आसान से उपाय के जरिए अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। साथ ही आने वाले दिनों में आपको कई नए मौके भी मिल सकते हैं।

Vastu Tips for Office: वास्तु शास्त्र की मदद से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली हर एक बाधा को दूर किया जा सकता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसकी मदद से आसपास की ऊर्जा को अपने अनुकूल किया जा सकता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में ये मददगार साबिक होता है। बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ की तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि जमकर मेहनत करने के बाद भी मनचाही ग्रोथ नहीं मिल पाती है या फिर ऑफिस में काम की सराहना नहीं होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप कुछ उपायों के जरिए इस शिकायत को दूर कर सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में...

ऑफिस में करें ये बदलाव अगर आप ऑफिस में सही ग्रोथ नहीं पा रहे हैं। सालों से आप इसी इंतजार में हैं कि आपकी ग्रोथ होगी या फिर आपकी पोजीशन में सुधार आएगा और ऐसा नहीं हो रहा है तो अपनी मेहनत के साथ-साथ आप एक आसान से उपाय की मदद से अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप ऑफिस में अपने उत्तर दिशा की ओर एक छोटा सा शीशा लगा लेंगे तो इससे आपको कई लाभ मिलेंगे। ध्यान रखें कि ये शीशा बहुत ही छोटा होना चाहिए। इसे अपने ऑफिस डेस्क पर रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले तो आपकी सोच पॉजिटिव होगी। साथ ही आपको अपने काम में फोकस करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको ऑफिस में नए मौके मिलने में आसानी हो जाएगी।

रखें इन बातों का भी ध्यान ऑफिस के डेस्क पर भगवान गणेश की मूर्ति को रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं आपके बैठने वाली चेयर की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से निर्णय क्षमता बढ़ती है। साथ ही सभी काम में सफलता भी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में होनी चाहिए। इससे किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। बता दें कि वास्तु शास्त्र में इस दिशा को आग्नेय कोण भी कहा जाता है।