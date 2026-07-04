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Vastu Tips: घर की चौखट पर एक दीये से दूसरा दीया जलाना है अशुभ, होंगे ये 3 नुकसान

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आप भी मुख्य द्वार पर दीया जलाते वक्त ये गलती करते हैं? जानिए वास्तु शास्त्र में इसके क्या-क्या नुकसान बताए गए हैं। साथ में जानें दीया जलाने का सही तरीका क्या है?

Vastu Tips: घर की चौखट पर एक दीये से दूसरा दीया जलाना है अशुभ, होंगे ये 3 नुकसान

हिंदू धर्म में शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार यानी चौखट पर दीया जलाना काफी शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इससे जुड़े कई नियम भी बताए गए हैं जोकि घर में सुख-शांति और बरकत ले आते हैं। माना जाता है कि रोज शाम घर के बाहर दीया जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है और नेगेटिविटी खत्म होती है। हालांकि दीया जलाते वक्त कई लोग एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। अक्सर लोग सहूलियत के नाते एक जलते दीए से दूसरे दीए को जला लेते हैं। देखने में ये सामान्य सी बात लगेगी लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में इसे सही नहीं माना जाता है। जानिए आखिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?

एक दीये से दूसरा दीया जलाना गलत

मान्यता है कि हर एक दीए का अपना एक महत्व है। इसी वजह से हर दीए को अलग से जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक जलते हुए दीए से दूसरे दीए को जलाने से इसका शुभ प्रभाव कम होता है। इसी वजह से मुख्य द्वार या फिर कहीं भी दीया जलाते वक्त ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में भी हर दीए के लिए नई माचिस की तीली का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

गलती करने से होते हैं ये नुकसान

1. वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार अच्छी एनर्जी के घर में आने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। ऐसे में यहां पर दीया सही तरीके से ना जलाए जाए तो इससे घर की सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही घर का माहौल भी धीरे-धीरे नेगेटिव होने लगता है।

2. ऐसी भी मान्यता है कि इस गलती का असर आर्थिक स्थिति पर बुरी तरह से पड़ता है। पैसा आएगा लेकिन उसे बचा पाना मुश्किल होगा। किसी ना किसी वजह के चलते हाथ से पैसा निकलता जाएगा। ऐसे में आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी और तनाव बढ़ेगा।

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3. वास्तु मान्यता ये भी है कि अगर मुख्य द्वार का दीया गलत तरीके से जलाया जाएगा तो इससे काम अटकने लगेगा और हर जरूरी काम में कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। नौकरी और बिजनेस से जुड़ी चीजों में सफलता देर से मिलेगी।

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दीया जलाने का सही तरीका

शाम के वक्त मुख्य द्वार को पहले साफ कर लें। फिर यहां पर घी या फिर सरसों के तेल का दीया जलाएं। हर दीए को नई माचिस की तीली से ही जलाएं। दीए की लौ को उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर करें। दीए को ऐसी जगह रखें जहां पर किसी के पैर ना पड़ें और ना ही ये हवा से बुझने पाए। दीया जलाते वक्त शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते।। मंत्र पढ़ें। इस दौरान मन को शांत रखें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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