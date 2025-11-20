Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu shastra dirty kitchen affects badly this planet know details
रसोई घर को हमेशा गंदा रखने से कमजोर हो जाता है ये ग्रह, जानें क्या होता है नुकसान?

रसोई घर को हमेशा गंदा रखने से कमजोर हो जाता है ये ग्रह, जानें क्या होता है नुकसान?

संक्षेप: हमारी जिंदगी में होने वाले हर एक छोटे-बड़े उतार-चढ़ाव में ग्रहों की चाल का बहुत महत्व होता है। साथ ही इनका संबंध हमारे कर्मों के साथ भी जुड़ा होता है। हम जिस तरह के कर्म करते हैं, उसी हिसाब से हमारे ग्रह कमजोर और मजबूत बनते हैं। आज जानेंगे कि रसोई घर को गंदा रखने से कौन सा ग्रह कमजोर होता है?

Thu, 20 Nov 2025 02:37 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

घर की साफ-सफाई नियमित रूप से करना बेहद ही जरूरी होता है। जिस घर में हमेशा गंदगी रहती है तो वहां एक पल के लिए भी बैठने का मन नहीं करता है। ऐसा सिर्फ गंदगी की वजह से नहीं बल्कि वहां की एनर्जी की वजह से भी होता है। अगर साफ-सुथरा रहता है तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। वहीं गंदे घर की एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही रहती है। साथ ही ऐसे घरों में हमेशा कलेश होता रहता है। घर की साफ-सफाई वास्तु के हिसाब से करना जरूरी होता है। आज बात करेंगे रसोई घर की क्योंकि यही वो जगह है जहां पर अक्सर लोग गंदगी फैलाते हैं। रसोई घर में खाना पकता है तो ऐसे में इसे समय-समय पर साफ करते रहना जरूरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रसोई घर की सफाई है जरूरी

अगर रसोई घर हमेशा साफ रहता है तो इससे कई लाभ मिलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे परिवार के लोग तो स्वस्थ रहते ही हैं। साथ ही इस वजह से मन भी शांत रहता है। रसोई घर के साफ रहने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके अलावा धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। वास्तु के नियमों के हिसाब से साफ-सुथरी रसाई घर के चलते जिंदगी में पैसों का फ्लो कभी भी नहीं रूकता है और ऐसे लोगों का मंगल ग्रह शांत रहता है। ऐसे में इसको साफ रखना जरूरी है। जिन घरों में रसोई घर हमेशा गंदी रहती है, वहां के लोगों का मंगल ग्रह सही नहीं रहता है।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: लिविंग एरिया में भूलकर भी ना रखें ये चीज, होता है ये नुकसान

मंगल ग्रह के अशांत रहने के नुकसान

अगर मंगल ग्रह शांत नहीं होता है तो इससे खूब नुकसान होता है। मंगल ग्रह के अशांत होने से गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इसके साथ ही घर में खूब कलेश होते हैं। मंगल के कमजोर होते ही करियर से संबंधित दिक्कतें आनी शुरू होने लगती हैं फिर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस भी हिलने लगता है। इसका सबसे बुरा असर ये होता है कि इसकी वजह से शादी जैसी चीजों में देरी होने लगती हैं। ऐसे में मंगल ग्रह का मजबूत होना बेहद ही जरूरी है। इसका सबसे सही उपाय तो रसोई घर से ही शुरू होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने