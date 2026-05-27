पूजा-पाठ के दौरान पत्नी पति के दाएं बैठे या बाएं? बहुत कम लोग जानते हैं सही नियम
पूजा, व्रत, कथा या हवन के दौरान पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए या बाईं ओर? बहुत लोग इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो चलिए आज इस बारे में जानते हैं कि आखिर सही तरीका क्या है?
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के समय पति और पत्नी का एक साथ बैठना जरूरी और शुभ होता है। पूजा, व्रत, कथा या फिर हवन जैसे धार्मिक काम में पति-पत्नी का साथ बैठना फलदायी होता है और कहा जाता है कि इससे पूजा का पूरा-पूरा फल मिलता है। हालांकि पूजा के दौरान कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि पत्नी पति के दाईं और बैठें या फिर बाईं ओर। बहुत कम ही लोगों को सही तरीका मालूम होता है। बता दें हिंदू धर्म और परंपरा को लेकर कुछ नियम हैं जिनका पालन सदियों से होता चला आ रहा है। तो ऐसे में अलग-अलग पूजा के लिए पत्नी के बैठने की जगह तय की गई है जिसे शुभ मानते हैं। आइए जानते हैं आज कि पूजा में बैठने का सही नियम क्या है?
बाईं और कब बैठती हैं पत्नी?
नियम के हिसाब से ज्यादा पूजा, व्रत, कथा या फिर हवन के दौरान पत्नी का पति की बाईं ओर बैठना शुभ माना जाता है और ये परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी और वामांग कहा जाता है। वामांग का मतलब होता है शरीर का बायां हिस्सा। यही वजह है कि पूजा के वक्त पत्नी का स्थान पति के बाईं ओर माना जाता है। दरअसल बाईं ओर वाली जगह को समानता और सम्मान के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के आधार पर इस नियम से बैठने पर धार्मिक काम अच्छे से पूरे हुए माने जाते हैं।
दाईं ओर भी बैठने की परंपरा
कुछ खास धार्मिक कामों में पत्नी पति के दाईं और भी बैठती है। शादी से जुड़ी कुछ रस्मों जैसे कन्यादान, विशेष यज्ञ के दौरान पत्नी हमेशा पति के दाईं ओर बैठती है। दरअसल कुछ अवसरों पर इस ओर बैठना शुभ माना जाता है। हालांकि अलग-अलग जगहों पर इस परंपरा में अंतर देखा जा सकता है।
पूजा में बैठते वक्त रखें इन बातों का ध्यान
पूजा के वक्त सिर्फ सही दिशा में बैठना ही सब कुछ नहीं है। इसके लिए मन में श्रद्धा भाव और शुद्धता का होना भी उतना ही जरूरी है। नियम के हिसाब से पूजा में पति-पत्नी को साफ-सुथरे कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। इस दौरान मन एकदम शांत होना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ ही अपने ईष्ट देवता को याद करना चाहिए।
वहीं अगर किसी विशेष पूजा के दौरान पंडित की ओर से कोई नियम बताया जाए तो उसका ही पालन करना चाहिए। सच्चे मन और भाव से की गई पूजा ही स्वीकार होती है और ये फलदायी भी होता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
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