वास्तु शास्त्र: घर में इस जगह लगा दें आईना, जानें 2 सबसे बड़े फायदे

संक्षेप: Vastu Tips for Main Entrance: घर का मुख्य द्वार सबसे खास होता है। वास्तु के हिसाब से यहां पर कुछ चीजों का होना बेहद ही जरूरी होता है। अगर आपको बार-बार बुरी नजर लगती है या फिर घर में हमेशा खिटपिट होती रहती है तो आज ही वहां एक ऐसी चीज रख दीजिए जो आपकी हर टेंशन दूर कर दें।

Vastu Tips for Main Entrance: आपने ये लाइन तो बड़ी सुनी होगी कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बुरी नजर से बचने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं। इसके लिए कई उपाय किए जाते हैं तो वहीं कुछ लोग घर के मेन गेट पर भी कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो बुरी ऊर्जा को घर में आने ही नहीं देता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है, जिनकी मदद से बुरी नजर या फिर बुरी ऊर्जा से आसानी से बचा जा सकता है। आज बात करेंगे एक ऐसी ही चीज के बारे में जिसे घर के बाहर लगाकर आप हर एक बुरी नजर से बच सकते हैं।

मुख्य द्वार से जुड़ा वास्तु टिप्स शास्त्र के हिसाब से अगर अगर के मेन एंट्रेंस यानी मुख्य गेट या दरवाजे पर आईना (शीशा) लगा दिया जाए तो इससे लाभ मिलेगा। दरअसल आईना अपनी ओर हर एक चीज को आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आप मेन दरवाजे पर एक आईना लगा देंगे तो आपको बुरी नजर कभी नहीं लगने वाली है। इस आईने की मदद से जो इंसान बुरे इंटेशन के साथ आपके घर में आना चाहेगा, वो ऊर्जा आईने से टकराकर उसके पास वापस चली जाएगी। वहीं अगर कोई अच्छे मन से और खुशी-खुशी घर में एंट्री लेता है तो वो आईना आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। ऐसे में घर के मुख्य द्वार में आईने को लगाने से आपकी आधे से ज्यादा मुश्किलें खत्म हो सकती हैं।

तिजोरी में रख दें छोटा सा आईना अगर छोटे से आईने को आप घर की तिजोरी में रखेंगे तो इससे पैसा अट्रैक्ट होगा और आपको लाभ ही लाभ होगा। घर की तिजोरी में एक ऐसा आईना या शीशा रखा जा सकता है जो ओपन हो। आईने को तिजोरी में ठीक पैसों आ ज्वेलरी के सामने ही रखें। इस तरह से आईना घर की सुख-समृद्धि को बढ़ाने में मददगार साबित होगा।