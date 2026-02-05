Vastu Tips: बेडरूम में इनडोर प्लांन्ट्स लगाना शुभ होता है या अशुभ? हमेशा रखें इन जरूरी बातों का ध्यान
Vastu Tips for Indoor Plants in Bedroom: आजकल डेकॉर के नाम पर लोग बेडरूम में भी इनडोर प्लांन्ट्स रखने लगे हैं लेकिन क्या वास्तु के लिहाज से ये सही है या नहीं? नीचे जानें विस्तार से…
Indoor Plants Vastu Tips: लोग घर का डेकॉर करते वक्त आजकल इनडोर प्लांन्ट भी लगाते हैं। इससे ना सिर्फ माहौल पॉजिटिव सा लगता है बल्कि हर एक कोने में जान सी भर जाती है। हरे-भरे पौधे आंखों को भी सुकून देते हैं और मन को भी शांति मिलती है। लोग डाइनिंग और लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम में भी इनडोर प्लांन्ट रखते हैं लेकिन क्या वास्तु के अनुसार ये सही है? वास्तु शास्त्र के हिसाब से बेडरूम में पौधा लगाना शुभ होता है या अशुभ? आज इस बारे में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इनडोर प्लांन्ट्स को लेकर और क्या-क्या नियम हैं?
बेडरूम में पौधे लगाना सही या गलत?
बेडरूम का डेकॉर करते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बात की जाए इनडोर प्लॉन्ट्स की तो वास्तु के हिसाब से बेडरूम में इन्हें रखना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि यहां पर आर्टिफिशयल पौधे रखे जा सकते हैं। इन्हें समय-समय पर साफ करते रहना भी जरूरी है। अगर आर्टिफिशियल पौधों पर धूल जमती है तो इससे मन में बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गमलों का डिजाइन कभी भी नोंकदार नहीं होना चाहिए। साथ ही नियम के अनुसार गमले में डाली जाने वाली मिट्टी कभी भी श्मशान या फिर कूड़ेदान वाली जगह से ना लाई गई हो। अगर ऐसा होता है तो ये घर के वास्तु के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होता है।
इनडोर प्लांन्ट्स से जुड़े वास्तु टिप्स
वास्तु के हिसाब से घर के अंदर कभी भी ज्यादा खुशबूदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा ज्यादा चौडे़ पत्ते वाले पौधे, बोनसाई और नीचे की ओर झुकी हुई बेलें घर के अंदर लगाना अवॉइड ही करना चाहिए। वास्तु में दिशा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में अगर कोई पौधा मजबूत तने वाला है और ऊंचा है तो उसे हमेशा घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वहीं कैक्टस, बेरी और कांटेदार पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ये पौधे घर में नेगेटिविटी ले आते हैं। जिन घरों में ऐसे पौधे होते हैं, वहां के लोग हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं और चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे में घरों में पौधों को लगाते वक्त इन चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें