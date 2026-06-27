Vastu Shastra: रात में खुला छोड़ देते हैं बाथरूम का दरवाजा? होंगे ये 3 नुकसान
Bathroom Vastu Shastra: अगर रात में आप बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं तो इस आदत से आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानिए कैसे?
वास्तुशास्त्र में घर को साफ और सलीके से रखना जितना जरूरी माना जाता है उतना ही ध्यान छोटी-छोटी आदतों पर भी दिया जाता है। तमाम लोग रात में सोने से पहले घर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं। देखने में ये एक बहुत ही छोटी बात लग सकती है लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे लेकर कुछ खास मान्यता बताई गई हैं। कहा जाता है कि रात के समय घर की एनर्जी सबसे ज्यादा शांत रहती है और इसी वजह से इस दौरान की गई छोटी सी गलती भी घर के माहौल पर बुरा असर डाल सकती है। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार रात में बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?
बाथरूम खोलकर रखने से होंगे ये 3 नुकसान
1. बढ़ जाते हैं फालतू के खर्चे
वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम का संबंध जल तत्व से है। ऐसे में जब रात में हम इसका दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं तो घर की पॉजिटिव एनर्जी धीरे-धीरे बाहर होने लगती है। इसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगता है। मान्यता है कि इस आदत के चलते कई बार बिना वजह से खर्चे बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बचत कर पाना मुश्किल हो जाता है। बचत और खर्चे का बैलेंस बिगड़ने पर धीरे-धीरे सारी चीजें खराब होने लगती हैं।
2. घर में राहु-केतु का दोष
वास्तु की मान्यता के अनुसार बाथरूम को ऐसी जगह माना जाता है जहां पर नेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है। अब ऐसे में अगर आप रात भर के लिए यहां का दरवाजा खोलकर सो जाएंगे तो यहां की एनर्जी पूरे घर में फैलने लगेगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका मन बैचेन रहने लगेगा। नींद ठीक से नहीं आएगी। वहीं कई मामलों में तो बुरे सपने आने की शिकायत भी हो सकती हैं।
3. रिश्ते और सेहत पर बुरा असर
मान्यता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने से घर में फैली नेगेटिविटी का असर रिश्तों पर भी दिखता है। दरअसल नेगेटिविटी से चिड़चिड़ापन होगा और इसके बाद लोगों की आपस में बात-बात पर बहस होना आम हो जाएगा। तनाव बढ़ेगा और साथ ही घर में लोग बार-बार बीमार भी पड़ेंगे। हालांकि इन चीजों के लिए और भी वजहें हो सकती हैं लेकिन वास्तु में बाथरूम के दरवाजे का खुला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है।
जरूर करें ये काम
कोशिश करें कि रात में सोने से पहले आप बाथरूम का दरवाजा जरूर बंद कर दें। टॉयलेट की सीट को हमेशा बंद करके रखें। साथ ही बाथरूम की नियमित रूप से साफ-सफाई करते रहें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और एनर्जी का सही बैलेंस बना रहता है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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