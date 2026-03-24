वास्तु शास्त्र: सुबह-शाम गलती से ना करें ये 5 काम, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज, बढ़ जाती है धन हानि

वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह-शाम गलती से ना करें ये 5 काम, वरना मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में धन हानि, कर्ज और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इन छोटी-छोटी गलतियों से बचकर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें।

वास्तु शास्त्र और हिंदू मान्यताओं के अनुसार, घर में कुछ छोटी-छोटी गलतियां मां लक्ष्मी को नाराज कर सकती हैं, जिससे आर्थिक हानि, कर्ज और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। सुबह और शाम के समय कुछ कार्यों को करने या न करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन-समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

तुलसी के पत्ते शाम को ना तोड़ें तुलसी मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार, तुलसी के पत्ते भूलकर भी शाम के समय नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी तोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी के पत्ते तोड़कर साफ पानी में रख लें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है।

शाम को घर की सफाई और कूड़ा ना फेंकें शाम के समय घर की साफ-सफाई या कूड़ा बाहर फेंकना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। कूड़ा फेंकने से कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है। घर की सफाई सुबह जल्दी कर लें, जिससे रातभर जमा नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और पूरे दिन सकारात्मक वातावरण बना रहे।

शाम के समय कभी ना सोएं शाम का समय पूजा, ध्यान और ईश्वर स्मरण का होता है। इस समय सोना पाप माना जाता है। जो लोग शाम को सोते हैं, उन पर भगवान की कृपा कम होती है। केवल बीमार व्यक्ति या छोटे बच्चे इस नियम से बाहर हैं। शाम को सोने से आलस्य बढ़ता है और आर्थिक प्रगति रुक जाती है। इस समय परिवार के साथ बैठकर भजन-कीर्तन या धार्मिक चर्चा करना शुभ होता है।

धन संबंधी काम सोमवार या बुधवार को करें धन से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जैसे लेन-देन, निवेश या कर्ज चुकाना सोमवार या बुधवार को करना शुभ माना जाता है। इन दिनों में किया गया कार्य फायदेमंद होता है और कर्ज धीरे-धीरे कम होने लगता है। अन्य दिनों में धन संबंधी बड़े फैसले लेने से बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है।

गुरुवार को सुहागिन महिलाएं व्रत रखें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुहागिन महिलाओं को गुरुवार का व्रत रखना अत्यंत लाभकारी है। इस दिन किसी गरीब सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री (सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां आदि) दान करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे घर की सभी समस्याएं धीरे-धीरे दूर होती हैं और धन-समृद्धि बढ़ती है।

दीवारों और फर्श पर निशान ना बनाएं घर की दीवारों या फर्श पर पेंसिल, चॉक या किसी भी चीज से निशान ना बनने दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ये रेखाएं घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं, जिससे आर्थिक तरक्की रुक जाती है और कर्ज बढ़ने लगता है। बच्चों को भी समझाएं कि दीवारों पर लिखने-कूदने की आदत न डालें। घर की दीवारें साफ और सादगी भरी रखें।

सुबह झाड़ू लगाने के बाद ही अन्य कार्य शुरू करें घर में सुबह की गतिविधियां झाड़ू लगाने के बाद ही शुरू करनी चाहिए। पूजा, नाश्ता या कोई अन्य काम झाड़ू लगाने से पहले ना करें। झाड़ू लगाने से रातभर जमा नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में ताजगी का माहौल बनता है। इससे परिवार के सदस्य एनर्जेटिक रहते हैं और हर क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं।

इन सरल नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। छोटी-छोटी गलतियों से बचकर जीवन को सकारात्मक बनाएं।