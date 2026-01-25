Vastu Shastra: वास्तु के अनुसार भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

संक्षेप: Vastu Shastra: वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा, सोच और सेहत से भी जुड़ा होता है। रोजमर्रा की कई छोटी-छोटी आदतें ऐसी होती हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे-धीरे वही आदतें मानसिक तनाव, नींद की परेशानी और रिश्तों में खटास की वजह बन जाती हैं।

Vastu Shastra: वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा, सोच और सेहत से भी जुड़ा होता है। रोजमर्रा की कई छोटी-छोटी आदतें ऐसी होती हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे-धीरे वही आदतें मानसिक तनाव, नींद की परेशानी और रिश्तों में खटास की वजह बन जाती हैं। अक्सर लोग बिना जाने कुछ ऐसे काम करते रहते हैं, जिनका असर लंबे समय बाद नकारात्मक रूप में सामने आता है। वास्तु के अनुसार संतुलित और साफ-सुथरा वातावरण न सिर्फ घर को सुंदर बनाता है, बल्कि मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। थोड़ी-सी जागरूकता और छोटे बदलाव आपको नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं और जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार ऐसी ही कुछ आम गलतियां और उनके प्रभाव…

सिरहाने मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखकर सोना आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन वास्तु और सेहत- दोनों के लिहाज से सिरहाने मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखकर सोना नुकसानदेह माना जाता है। इससे निकलने वाली ऊर्जा और रेडिएशन हमारे दिमाग को लगातार एक्टिव रखती है। नतीजतन नींद का चक्र बिगड़ने लगता है। ऐसे लोग देर तक जागते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। लंबे समय तक यह आदत ओवरथिंकिंग, चिड़चिड़ापन और मानसिक बेचैनी की वजह बन सकती है। वास्तु के अनुसार सोते समय सिर के पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि मोबाइल को बिस्तर से थोड़ी दूरी पर रखें या साइलेंट मोड में रखकर सोएं।

पलंग के नीचे सामान भरकर रखना कई घरों में जगह की कमी के कारण लोग पलंग के नीचे कपड़े, पुराने कागज, जूते या अन्य सामान रख देते हैं। वास्तु के अनुसार यह आदत मानसिक और भावनात्मक परेशानी बढ़ा सकती है। पलंग के नीचे रखा हुआ सामान ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है, जिससे व्यक्ति को बिना वजह भारीपन, बेचैनी और तनाव महसूस होता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें चैन की नींद नहीं आती या मन हर समय भरा-भरा सा लगता है। अगर स्टोरेज जरूरी है, तो सिर्फ हल्का और साफ-सुथरा सामान ही रखें और समय-समय पर उसकी सफाई करते रहें।

घर या कमरे में बहुत गहरे रंगों का इस्तेमाल आजकल इंटीरियर के नाम पर लोग अपने घरों में बहुत गहरे रंग जैसे गहरा नीला, काला या डार्क ग्रे ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। देखने में ये रंग अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इनका अधिक प्रयोग घर के माहौल को भारी बना देता है। जिन कमरों में बहुत गहरे रंग होते हैं, वहां रहने वाले लोग अक्सर घुटन, उदासी और बेचैनी महसूस करते हैं। खासकर बेडरूम में ऐसे रंगों का ज्यादा इस्तेमाल मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। वास्तु के अनुसार हल्के रंग जैसे- क्रीम, हल्का पीला, हल्का हरा या आसमानी रंग बेहतर माने जाते हैं। ये रंग मन को शांत रखते हैं और सकारात्मक माहौल बनाते हैं।

पलंग का टूटा या खराब सिरहाना वास्तु में पलंग और उसके सिरहाने का खास महत्व बताया गया है। अगर आपके पलंग का सिरहाना टूटा हुआ है, हिलता रहता है या बहुत कमजोर है, तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में लोगों का सहयोग कम मिलने लगता है। वास्तु के अनुसार पलंग का सिरहाना मजबूत, साफ और दीवार से सटा होना चाहिए। यह व्यक्ति को सुरक्षा और सहारे का भाव देता है, जिससे आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।

छोटी आदतें, बड़ा असर वास्तु शास्त्र यह नहीं कहता कि हर समस्या का समाधान सिर्फ घर बदलने से होगा। बल्कि यह बताता है कि हमारी रोज की छोटी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। मोबाइल की जगह बदलना, पलंग के नीचे सफाई रखना, रंगों का सही चुनाव और टूटे-फूटे सामान को ठीक करना- ये सब छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर धीरे-धीरे बड़ा दिखाई देता है। अगर लंबे समय से आप बिना वजह थकान, तनाव या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो एक बार अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना जरूरी है। संभव है कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि उन्हीं आदतों में छिपी हो, जिन्हें हम रोज दोहराते हैं।