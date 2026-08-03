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घर में पोछा लगाते समय भूलकर भी ना करें वास्तु की ये 3 गलतियां, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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घर में पोछा लगाते समय भूलकर भी वास्तु की ये 3 गलतियां ना करें, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। सही तरीके से सफाई कर घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएं। आइए जानते हैं इससे संबंधित वास्तु नियम।

Vastu rules for mopping
घर में पोछा वास्तु

घर की साफ-सफाई केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं होती है। वास्तु शास्त्र में पोछा लगाने के तरीके को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। सही तरीके से पोछा लगाने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं नियमों की अनदेखी करने पर आर्थिक परेशानियां और नकारात्मकता बढ़ सकती है। पोछा लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

सूर्योदय से पहले पोछा ना लगाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पोछा हमेशा सूर्योदय के बाद लगाना शुभ माना जाता है। सुबह सूर्य निकलने के बाद पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्योदय से पहले पोछा लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। दोपहर 12 बजे के बाद भी पोछा लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो, तो सुबह 7 से 10 बजे के बीच सफाई पूरी कर लें। इससे घर का माहौल शुद्ध और ऊर्जावान बना रहता है।

गुरुवार और एकादशी को सावधानी बरतें

सप्ताह के कुछ दिनों को वास्तु में विशेष महत्व दिया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है इसलिए इस दिन घर में पोछा लगाने से बचना चाहिए। यदि सफाई करनी हो, तो केवल झाड़ू लगाकर काम चलाएं। एकादशी तिथि पर भी पोछा ना लगाने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों पोछा लगाने से धन-संपत्ति और सुख-समृद्धि की हानि हो सकती है। सही दिन चुनकर सफाई करने से घर की ऊर्जा संतुलित रहती है।

शनिवार को नमक वाला पोछा लगाएं

शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित माना जाता है। इस दिन पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और दरिद्रता दूर होने की मान्यता है। नमक को शास्त्रों में शुद्ध और पवित्र माना गया है। यह शनि का प्रतीक भी है, इसलिए वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए पोछे के पानी में नमक जरूर मिलाएं। इससे घर में स्थिरता और सुरक्षा का भाव बढ़ता है।

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अन्य दिनों में कपूर का इस्तेमाल करें

सप्ताह के अन्य दिनों में पानी में थोड़ा सा कपूर मिलाकर पोछा लगाने की सलाह दी जाती है। कपूर वातावरण को शुद्ध करने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसे शुक्र ग्रह से भी जोड़ा जाता है, जिससे घर में सुख-सुविधाओं और भौतिक समृद्धि में वृद्धि होती है। कपूर की खुशबू नकारात्मकता को कम करती है और घर के अंदर ताजगी भरती है। नियमित रूप से इस तरीके को अपनाने से वास्तु दोष कम होते हैं।

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सही तरीके से पोछा लगाने के लाभ

पोछा लगाने के वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और मानसिक शांति बढ़ती है। गलत समय या गलत तरीके से सफाई करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर घर के वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। सूर्योदय के बाद सही दिन और सही सामग्री के साथ पोछा लगाने से सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है। ये आदतें अपनाने से घर का माहौल हल्का और शुभ बना रहता है।

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घर में पोछा लगाते समय इन वास्तु नियमों का ध्यान रखने से परेशानियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सही आदतें अपनाकर घर को सुखमय बनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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