वास्तु शास्त्र: बेडरूम में पूजा घर होने से होते हैं ये 3 बड़े नुकसान, भूलकर भी ना करें ये गलती

वास्तु शास्त्र: बेडरूम में पूजा घर होने से होते हैं ये 3 बड़े नुकसान, भूलकर भी ना करें ये गलती

संक्षेप: वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम कई बाधाओं को निमंत्रण दे बैठते हैं। नीचे जानिए कि आखिर बेडरूम में पूजा घर क्यों नहीं बनवाना चाहिए? जानें इससे होने वाले 3 नुकसान के बारे में…

Tue, 4 Nov 2025 09:50 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Puja Ghar Vastu Tips: घर का वास्तु सही होने से जिंदगी में काफी चीजें आसान हो जाती हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के कमरों को अगर रखा जाए तो कई मुश्किलें धीरे-धीरे जिंदगी से दूर हो जाती हैं। कमरों की तरह ही किचन से लेकर बाथरूम के भी कई नियम हैं जो जरूर अपनाने चाहिए। वहीं शास्त्र पूजा घर को भी सही से रखने के उपाय बताए गए हैं। बता दें कि कई लोग जगह ना होने की वजह से बेडरूम में ही पूजा घर बना लेते हैं जोकि गलत है। कुछ लोग सहूलियत के लिए ऐसा कर लेते हैं जोकि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप भी बेडरूम में पूजा घर रखते हैं तो उसके नुकसान को जान लें।

बेडरूम में पूजा घर होने से नुकसान

ये ग्रह होते हैं प्रभावित

दरअसल बेडरूम के ऊपर शुक्र ग्रह का शासन होता है। वहीं पूजा घर का ताल्लुक गुरु ग्रह के साथ होता है। गुरु ग्रह को सात्विक माना जाता है और इसकी वजह से सात्विक गुणों में बढ़ोत्तरी होती है। अगर बेडरूम में पूजा घर बनाया जाता है तो शुक्र ग्रह के चलते गुरु ग्रह के प्रभाव में कमी आएगी। इस वजह से आध्यात्मिकता में कमी आती है।

नहीं मिलता है पूजा का लाभ

अगर बेडरूम में पूजा घर हो तो इसके कई नुकसान होते हैं। हिंदू धर्म मान्यताओं के हिसाब से रोजाना पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और मन भी शांत रहता है। वहीं अगर बेडरूम में पूजा घर हो तो पूजा का लाभ ना के बराबर ही मिलता है। ऐसे में इसकी वजह से जिंदगी में कई चीजें प्रभावित होती हैं।

पैसों का नुकसान

बेडरूम में पूजा घर होने से धन की कमी होती है। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति जरूर बनती है कि पैसों की हानि निश्चित होती है। बेडरूम के साथ-साथ कभी लिविंग एरिया में पूजा घर नहीं होना चाहिए।

यहां भी ना बनाएं पूजा घर

बेडरूम के अलावा कभी किचन के अंदर भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। किचन में मौजूद मसाले मंगल ग्रह के प्रतीक हैं। ऐसे में मंगल का वास किचन में होता है। मंगल उग्र ग्रह है, जोकि पूजा करने वालों के सात्विकता और शांति में कमी लेकर आता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

