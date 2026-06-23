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पीला, लाल या सफेद...घर के मंदिर में किस रंग का कपड़ा बिछाना शुभ होता है?

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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घर के मंदिर में किस रंग का कपड़ा बिछाना शुभ होता है? पीला, सफेद या लाल - जानिए वास्तु और ज्योतिष के अनुसार सही रंग का चुनाव। मंदिर में सही रंग बिछाने से पूजा का फल बढ़ता है, मन शांत रहता है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

पीला, लाल या सफेद...घर के मंदिर में किस रंग का कपड़ा बिछाना शुभ होता है?

घर का मंदिर पूजा-पाठ का केंद्र होता है। यहां रखा हर छोटा-बड़ा सामान ऊर्जा को प्रभावित करता है। मंदिर में बिछाया जाने वाला कपड़ा सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सही रंग चुनने से पूजा का फल बढ़ता है, मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। गलत रंग चुनने से ऊर्जा में रुकावट आ सकती है।

मंदिर में पीला रंग क्यों सबसे अच्छा?

ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है। यह रंग ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। मंदिर में पीला कपड़ा बिछाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। पीला रंग मन को एकाग्र और शांत रखता है। पूजा के दौरान ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। धर्म विशेषज्ञ घर के मंदिर के मुख्य आसन के लिए पीला रंग ही सुझाते हैं।

सफेद और हल्का नीला रंग भी शुभ

सफेद रंग शुद्धता, सादगी और शांति का प्रतीक है। मंदिर में सफेद कपड़ा बिछाने से वातावरण पवित्र और शांत रहता है। यह रंग सभी देवी-देवताओं के लिए सार्वभौमिक रूप से शुभ माना जाता है। हल्का नीला रंग भी मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। जब मन अशांत हो या कोई निर्णय लेना मुश्किल लगे, तब हल्का नीला कपड़ा बिछाने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। दोनों रंग हल्के और सौम्य होते हैं, इसलिए ये मंदिर की शांति को बनाए रखते हैं।

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लाल रंग से क्यों बचें?

लाल रंग ऊर्जा, जोश और अग्नि तत्व का प्रतीक है। यह मां दुर्गा और मां लक्ष्मी का प्रिय रंग है, लेकिन मंदिर के मुख्य आसन पर लाल कपड़ा बिछाना ज्योतिष की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। लाल रंग अत्यधिक उत्तेजक होता है, जो पूजा स्थल की शांति भंग कर सकता है। खासकर उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में लाल रंग रखने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। अगर लाल रंग का उपयोग करना ही हो, तो देवी-देवताओं की मूर्तियों पर वस्त्र के रूप में ही इस्तेमाल करें, मुख्य आसन पर नहीं।

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मंदिर के कपड़े की अन्य जरूरी बातें

कपड़ा हमेशा साफ, धुला और शुद्ध होना चाहिए। गंदा या फटा कपड़ा नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। मंदिर में हल्के और सौम्य रंगों का ही इस्तेमाल करें। सप्ताह में एक बार कपड़े को बदलकर धो लें। मंदिर को हमेशा साफ-सुथरा और सुगंधित रखें। सही रंग और शुद्धता दोनों मिलकर पूजा का पूरा फल देते हैं।

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सही रंग से मिलने वाले लाभ

मंदिर में सही रंग का कपड़ा बिछाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और मानसिक शांति मिलती है। छोटी-छोटी परेशानियां कम होती हैं और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सही वास्तु और रंग का चुनाव पूरे घर का माहौल बदल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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