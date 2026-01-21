Vastu Tips: शादी का कार्ड बनवाते समय इन नियमों का करें पालन, सुखमय होगा वैवाहिक जीवन
वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार शादी के कार्ड में इस्तेमाल होने वाला रंग, डिजाइन, शब्द, दिशा और सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कार्ड में वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख-शांति, प्रेम, समृद्धि और समझदारी बनी रहती है।
शादी का कार्ड केवल एक निमंत्रण पत्र नहीं होता, बल्कि यह दंपति के वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार शादी के कार्ड में इस्तेमाल होने वाला रंग, डिजाइन, शब्द, दिशा और सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कार्ड में वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख-शांति, प्रेम, समृद्धि और समझदारी बनी रहती है। वहीं गलत चयन से वैवाहिक जीवन में कलह, आर्थिक तंगी या अन्य बाधाएं आ सकती हैं। आइए जानते हैं शादी का कार्ड बनवाते समय वास्तु के 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम।
कार्ड का रंग और डिजाइन - वास्तु के अनुसार चुनें
वास्तु में शादी के कार्ड का रंग वैवाहिक सुख का आधार होता है। लाल, गुलाबी, सुनहरा, केसरिया या हल्का पीला रंग शुभ होता है। ये रंग मां लक्ष्मी और मां पार्वती की कृपा को आकर्षित करते हैं। वहीं काला, गहरा नीला, ग्रे या सफेद रंग अशुभ माना जाता है। ये रंग वैवाहिक जीवन में क्लेश या अलगाव का संकेत देते हैं। इसके साथ ही कार्ड पर कमल, स्वस्तिक, गणेश जी या लक्ष्मी-नारायण का छोटा चित्र अच्छा होता है। कार्ड का आकार चौकोर या आयताकार हो, गोलाकार या अनियमित ना हो।
कार्ड पर लिखे शब्द और भाषा का चयन
शादी के कार्ड पर लिखे शब्दों में सकारात्मक और मंगलकारी शब्दों का प्रयोग करें। संस्कृत या हिंदी में 'ॐ गणेशाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' जैसे मंत्र लिखें। कार्ड पर 'शुभ विवाह' या 'मंगल विवाह' जैसे शब्द प्रमुखता से लिखें। अंग्रेजी में 'Wedding Invitation' की जगह 'Shubh Vivah' या 'Mangal Parinay' लिखना अच्छा होता है।
कार्ड पर नाम और विवरण की व्यवस्था
वास्तु के अनुसार, नाम और विवरण की व्यवस्था से वैवाहिक जीवन की दिशा तय होती है।
- दूल्हा-दुल्हन का नाम ऊपर की ओर (उत्तर या पूर्व दिशा) लिखें।
- विवाह की तिथि, समय और स्थान नीचे या दाहिनी ओर रखें।
- कार्ड के केंद्र में गणेश जी या लक्ष्मी-नारायण का चित्र रखें।
- दूल्हा का नाम दाहिनी ओर और दुल्हन का नाम बाईं ओर लिखें (पुरुष दक्षिण-पूर्व, स्त्री उत्तर-पश्चिम)।
गलत व्यवस्था से वैवाहिक जीवन में असंतुलन आ सकता है।
कार्ड छपवाने और बांटने का शुभ मुहूर्त
कार्ड छपवाने और बांटने का समय भी वास्तु के अनुसार चुनना चाहिए। बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार का दिन कार्ड छपवाने और बांटने के लिए शुभ माना जाता है। कार्ड हमेशा दाहिने हाथ से बांटें और पहले गणेश जी को दिखाकर फिर बांटें। धार्मिक मान्यता है कि गलत मुहूर्त में विवाह का कार्ड छपवाने या बांटने से वैवाहिक जीवन में रुकावट आ सकती है।
कार्ड पर मंत्र और प्रतीक का प्रयोग
कार्ड पर कुछ विशेष मंत्र और प्रतीक छपवाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है।
मंत्र: 'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' छोटे अक्षरों में छपवाएं।
प्रतीक: स्वस्तिक, ॐ, कमल, गणेश जी का चित्र या शुभंक।
वर्जित: नकारात्मक प्रतीक जैसे त्रिशूल, काला रंग या टूटे हुए प्रतीक ना छपवाएं।
ये प्रतीक और मंत्र वैवाहिक जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा लाते हैं।
शादी का कार्ड बनवाते समय वास्तु नियमों का पालन करने से वैवाहिक जीवन सुखमय, प्रेमपूर्ण और समृद्धिशाली बनता है। कार्ड में सकारात्मक ऊर्जा भरकर बनवाएं तो दंपति के जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा।